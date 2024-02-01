Müge Anlı Yayını İhbar Kabul Edildi, Canlı Yayında Gözaltı Yapıldı

73 gün önce arabasıyla birlikte ortadan kaybolan Hasan Hüseyin Çelik'in şüpheli kaybı için ailesi geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya başvurmuştu. Müge Anlı yayının ihbar kabul eden ekipler, canlı yayında iki şüpheliyi gözaltına aldı.