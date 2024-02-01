Müge Anlı Yayını İhbar Kabul Edildi, Canlı Yayında Gözaltı Yapıldı
Müge Anlı Yayını İhbar Kabul Edildi, Canlı Yayında Gözaltı Yapıldı
73 gün önce arabasıyla birlikte ortadan kaybolan Hasan Hüseyin Çelik'in şüpheli kaybı için ailesi geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya başvurmuştu. Müge Anlı yayının ihbar kabul eden ekipler, canlı yayında iki şüpheliyi gözaltına aldı.
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Hasan Hüseyin Çelik adlı kişi, Ankara'da 15 Kasım 2023 tarihinde kayıplara karıştı ve ailesi yardım için Müge Anlı'ya başvurdu.
Arabasıyla beraber kaybolan Hasan Hüseyin'in eşi Seher Hanım'ın yayın esnasındaki hareketleri göze çarparken, genç kadının eşinin ailesini suçlaması gözlerden kaçmadı.
Seher Çelik ve kızı Çelik ailesini suçlarken, Çelik ailesi para yüzünden Seher'in eşini öldürttüğünü iddia etti.
Hasan Çelik'in ailesi ve eşi arasındaki tartışmalar devam ederken, Hasan Hüseyin'i kaybolmadan önce son gören isim olan Yalçın Ülger'in yayına gelmesiyle ortalık karıştı.
Hasan Hüseyin'i son gören kişi olmasına rağmen asla açıklama yapmayan Yalçın'ın 1 Şubat tarihinde yayına katılmasıyla beraber olayda bambaşka detaylar ortaya çıktı.
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Kuzeni aracılığıyla Hasan Çelik'le tanıştığını söyleyen Yalçın, araba alım-satım işi için görüştüklerini söylerken, günlerdir konuşmama nedenini şu sözlerle açıkladı:
"Böyle bir olayın içerisinde bulunmanın şokundayım. Olayın çözülmesini ve bu durumda bi suçum olmadığı kanıtlansın"
Hasan Hüseyin'e ne olduğunu bilmediğini söyleyen Yalçın yayın esnasında konuşurken, araç satışı için canlı yayına bağlanan bir kişi aracın satış parasının Yalçın'da olduğunu söyledi.
Yalçın'ın şüpheli konuşmalarının ardından yayını ihbar kabul eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek canlı yayında Yalçın Ülger ve kuzeni Fatih'i gözaltına aldırdı.
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