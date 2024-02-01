Reklam Arasında Tepki Alan Acun Ilıcalı, Seda'nın Rio Ödülünü Berna'ya Verdi
Reklam Arasında Tepki Alan Acun Ilıcalı, Seda'nın Rio Ödülünü Berna'ya Verdi
Survivor All Star 2024'ün son bölümünde yarışmacılar büyük ödül için bu defa dans ettiler. Rio'ya gitmek için dans yarışı yapılan gecede jüri oylamasıyla gidecek isimler belli olurken, Berna'nın kazananlar arasında yer almamasına canlı yayında gelen tepkiler sonucu Seda ödülden men edildi.
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Survivor All Star'ın son bölümünde yarışmacılar büyük Rio ödülü için parkur yerine dans pistinde kıyasıya bir yarışa girdiler.
Jüri üyelerinin puanlamasıyla Rio'ya gidecek yarışmacıların seçileceği gecede daha sonra canlı yayına geçilip yarışmacıların dansları bir de sosyal medyada soruldu.
Berna'nın enfes dansının gözardı edildiği gecede Seda'nın geçtiğimiz sezonlarda Edis'in arkasında yaptığı dansın aynısını yaparak Rio adayları arasında gösterilmesi canlı yayında sosyal medyadan yoğun tepki görürken, reklam arasında hızlı bir karar değişimi yaşandı.
Berna için gelen tepkilerin ardından Seda'yı kazananların yanında alarak kaybeden yarışmacılar arasına dahil eden Acun yaptığı hareketle Seda'yı şaşırtırken, bu ani değişikliğe yorum yağdı.
İşte o anlar:
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