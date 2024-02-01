Reklam Arasında Tepki Alan Acun Ilıcalı, Seda'nın Rio Ödülünü Berna'ya Verdi

Survivor All Star 2024'ün son bölümünde yarışmacılar büyük ödül için bu defa dans ettiler. Rio'ya gitmek için dans yarışı yapılan gecede jüri oylamasıyla gidecek isimler belli olurken, Berna'nın kazananlar arasında yer almamasına canlı yayında gelen tepkiler sonucu Seda ödülden men edildi.