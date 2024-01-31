"Survivor'da Cinsellik Nasıl Oluyor?" Sorusuna Yunus Emre'den Yanıt

Survivor All Star 2024'ün en iddialı yarışmacılarından Yunus Emre, All Star'a katılmadan önce Murano MLBB YouTube kanalına konuk olmuştu. Survivor hakkındaki soruları yanıtlayan Yunus Emre'nin cinsellik sorusuna yanıtı ise çok konuşulacak cinsten.

KAYNAK: Murano MLBB