"Survivor'da Cinsellik Nasıl Oluyor?" Sorusuna Yunus Emre'den Yanıt
"Survivor'da Cinsellik Nasıl Oluyor?" Sorusuna Yunus Emre'den Yanıt
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=OHV52...
Survivor All Star 2024'ün en iddialı yarışmacılarından Yunus Emre, All Star'a katılmadan önce Murano MLBB YouTube kanalına konuk olmuştu. Survivor hakkındaki soruları yanıtlayan Yunus Emre'nin cinsellik sorusuna yanıtı ise çok konuşulacak cinsten.
KAYNAK: Murano MLBB
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Olayların bitmediği Survivor All Star 2024'de sular bir türlü durulmak bilmezken, yarışmacılardan Yunus Emre'nin All Star'a gitmeden önce yaptığı açıklamalar sosyal medyaya damga vurdu.
Murano MLBB kanalına konuk olan Yunus Emre, Survivor'daki ada hayatı hakkında merak edilen soruları yanıtlamış.
Survivor'da nasıl sigara içtiklerini anlatan Yunus Emre'nin söyledikleri gündem olurken, yarışmacının adadaki cinsel hayat hakkında konuştuğu da ortaya çıktı!
Survivor'daki cinsellik sorusuna "Orası çok farklı bir alan. Vücudun kırmızı alarma geçiyor." şeklinde yanıt veren Yunus Emre sözlerine şu şekilde devam etti:
"Artık daha böyle yemek yesem daha rahat uyusam gibi dertlerin olduğu için onu tamamen idrar atmak için bir organ olarak kullanmaya başlıyorsun."
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"Bir dönüyorsun bakıyorsun herkes kardeşin olmuş. Yani kadınlardan duyduğum kadarıyla da arkadaşlarımızdan özel dönemlerinde de bir kesilme oluyormuş."
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