Görüş Bildir
Haberler
TV
Kiminle Partner Olacak? Kirli Sepeti'ne Yakışıklı Oyuncu Dahil Oldu

Kiminle Partner Olacak? Kirli Sepeti'ne Yakışıklı Oyuncu Dahil Oldu

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 19:35

İsmi NOW olarak değişen FOX'un en sevilen dizilerinden Kirli Sepeti'nin kadrosuna bomba bir transfer yaşandı. Sektörün en beğenilen erkek oyuncularından biri başrolün partneri olarak dizide yer almaya hazırlanıyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
İçeriğin Devamı Aşağıda

İsmi NOW olarak değişen FOX ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti, kanalın en beğenilen işlerinin başında geliyor.

İsmi NOW olarak değişen FOX ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti, kanalın en beğenilen işlerinin başında geliyor.

Zenginlerin yaşadığı bir sitede gündelikçi olarak çalışan üç kadının değişen hayatını anlatan Kirli Sepeti enfes senaryosuyla reytinglerde üst sıralarda yer alırken, dizi hakkında bomba bir gelişme yaşandı.

Zenginlerin yaşadığı bir sitede gündelikçi olarak çalışan üç kadının değişen hayatını anlatan Kirli Sepeti enfes senaryosuyla reytinglerde üst sıralarda yer alırken, dizi hakkında bomba bir gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ceren Moray'ın canlandırdığı Hayriye karakterine bir partner geliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ceren Moray'ın canlandırdığı Hayriye karakterine bir partner geliyor.

O isim ise yakışıklı oyuncu Furkan Palalı!

O isim ise yakışıklı oyuncu Furkan Palalı!

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde izlediğimiz Furkan Palalı diziye Levent karakteriyle dahil olmaya hazırlanıyor.

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde izlediğimiz Furkan Palalı diziye Levent karakteriyle dahil olmaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Altuntaş'ın haberine göre Hayriye, bir gece kulübünde Levent'le öpüşecek ve Levent'in daha sonra siteye taşındığı öğrenilecek.

Altuntaş'ın haberine göre Hayriye, bir gece kulübünde Levent'le öpüşecek ve Levent'in daha sonra siteye taşındığı öğrenilecek.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?