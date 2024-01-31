Kiminle Partner Olacak? Kirli Sepeti'ne Yakışıklı Oyuncu Dahil Oldu
Kiminle Partner Olacak? Kirli Sepeti'ne Yakışıklı Oyuncu Dahil Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
İsmi NOW olarak değişen FOX'un en sevilen dizilerinden Kirli Sepeti'nin kadrosuna bomba bir transfer yaşandı. Sektörün en beğenilen erkek oyuncularından biri başrolün partneri olarak dizide yer almaya hazırlanıyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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İsmi NOW olarak değişen FOX ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti, kanalın en beğenilen işlerinin başında geliyor.
Zenginlerin yaşadığı bir sitede gündelikçi olarak çalışan üç kadının değişen hayatını anlatan Kirli Sepeti enfes senaryosuyla reytinglerde üst sıralarda yer alırken, dizi hakkında bomba bir gelişme yaşandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ceren Moray'ın canlandırdığı Hayriye karakterine bir partner geliyor.
O isim ise yakışıklı oyuncu Furkan Palalı!
Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde izlediğimiz Furkan Palalı diziye Levent karakteriyle dahil olmaya hazırlanıyor.
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Altuntaş'ın haberine göre Hayriye, bir gece kulübünde Levent'le öpüşecek ve Levent'in daha sonra siteye taşındığı öğrenilecek.
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