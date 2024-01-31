Survivor'da Turabi'nin Açıklanmayan Durumuyla İlgili Kardeşi İsyan Etti: "Sakatlıktan Öte Sıkıntısı Var"
Survivor'da Turabi'nin Açıklanmayan Durumuyla İlgili Kardeşi İsyan Etti: "Sakatlıktan Öte Sıkıntısı Var"
Survivor All Star'ın en iddialı ve en çok ses getiren yarışmacısı Turabi, son iki yarışmaya ve konseye katılmadı. Ancak daha önceden çekilen bir bölümde görünen Turabi ile ilgili kardeşi Mehmet Çamkıran'dan şok eden iddialar geldi.
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Turabi Survivor'ın en çok konuşulan ve hatta en çok konuşan isimlerinin başında geliyor. İddialı ve daha önce üç başarı elde etmiş olduğu için bu iddiasının altının doluluğunun da farkında çünkü.
Ancak sezon başladığından beri o tartışma senin, bu tartışma benim gezen Turabi son bölümlerde yarışmalarda ve hatta konseyde görünmüyor.
Sakatlandığı için yarışmalara katılmadığı söylenen Turabi ile ilgili kardeşi Mehmet Çamkıran'dan şoke eden iddialar ortaya atıldı.
Survivor Ekstra'da Turabi'nin kırık bileğinden ziyade yarışmaya uzaklaştığı ve sessizleştiği konuşulmuştu hatırlarsanız.
Mehmet Çamkıran da bu videoyu paylaşarak "Abimin belli ki sakatlıktan öte bir sıkıntısı var yarışmada" dedi.
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