Bu Vedaya Hazır Değildik: Aile Dizisinin Final Bölümüne Gelen Yorumlar Herkesi Duygulandırdı!

Bizlere Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u birlikte izleme fırsatı veren Aile dizisi 30. bölümüyle ekranlara veda etti. Ters köşeyle bütün bir bölüm boyunca strese girdiğimiz dizi çok şükür güzel sonla bitti!