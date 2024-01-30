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Bu Vedaya Hazır Değildik: Aile Dizisinin Final Bölümüne Gelen Yorumlar Herkesi Duygulandırdı!

Bu Vedaya Hazır Değildik: Aile Dizisinin Final Bölümüne Gelen Yorumlar Herkesi Duygulandırdı!

Aile Dizisi
themyscira - Misafir Editör
31.01.2024 - 01:03

Bizlere Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u birlikte izleme fırsatı veren Aile dizisi 30. bölümüyle ekranlara veda etti. Ters köşeyle bütün bir bölüm boyunca strese girdiğimiz dizi çok şükür güzel sonla bitti!

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Aile dizisi final bölümüyle ekranlara geldi. İzleyici dizinin uzamasını istediyse de senaristler, kanal ve yapım bu isteğe karşı geldi, yapılan anlaşma gereği dizi 30. bölümüyle son buldu.

Aile dizisi final bölümüyle ekranlara geldi. İzleyici dizinin uzamasını istediyse de senaristler, kanal ve yapım bu isteğe karşı geldi, yapılan anlaşma gereği dizi 30. bölümüyle son buldu.

Bütün bir bölüm boyunca Devin'in doğum sırasında öldüğü düşündürüldü. Hamileliğindeki riskten bahsedilmişti sonuçta!

Bütün bir bölüm boyunca Devin'in doğum sırasında öldüğü düşündürüldü. Hamileliğindeki riskten bahsedilmişti sonuçta!

Bu düşünceyle bütün bir bölüm diken üstünde gerim gerim gerilsek de sonunda ölmediğini gördük!

Bu düşünceyle bütün bir bölüm diken üstünde gerim gerim gerilsek de sonunda ölmediğini gördük!

Başta Serenay Sarıkaya olmak üzere tüm oyuncuların efsane bir oyunculukla veda ettiği dizinin final bölümüne sosyal medyadan yorum yağdı.

Başta Serenay Sarıkaya olmak üzere tüm oyuncuların efsane bir oyunculukla veda ettiği dizinin final bölümüne sosyal medyadan yorum yağdı.

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Siz bölümü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz bölümü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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