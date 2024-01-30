Cennet Mahallesi'nin Oynak Balina Menekşe'si Şeyla Halis 6 Ayda 22 Kilo Vererek Bambaşka Bir İnsana Dönüştü!

Üstünden yıllar geçse de hala canınız sıkıldığında izleyebileceğiniz efsane dizilerden biri olan Cennet Mahallesi, her bir karakteriyle ayrı ayrı güldürmeyi başarıyordu. 2007 yılında final yapan diziyi bu kez gündeme getiren 'Oynak Balina Menekşe' karakterine hayat veren Şeyla Halis oldu. Ünlü oyuncu 6 ayda verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü!