Cennet Mahallesi'nin Oynak Balina Menekşe'si Şeyla Halis 6 Ayda 22 Kilo Vererek Bambaşka Bir İnsana Dönüştü!
Cennet Mahallesi'nin Oynak Balina Menekşe'si Şeyla Halis 6 Ayda 22 Kilo Vererek Bambaşka Bir İnsana Dönüştü!
Üstünden yıllar geçse de hala canınız sıkıldığında izleyebileceğiniz efsane dizilerden biri olan Cennet Mahallesi, her bir karakteriyle ayrı ayrı güldürmeyi başarıyordu. 2007 yılında final yapan diziyi bu kez gündeme getiren 'Oynak Balina Menekşe' karakterine hayat veren Şeyla Halis oldu. Ünlü oyuncu 6 ayda verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü!
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2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi, izleyen izlemeyen herkesin hakkında bilgi sahibi olduğu dizilerden biri.
Dizi o kadar renkliydi ki, üstünden geçen onca yıldan sonra bile sahneleri açıp açıp gülmemiz boşuna değil elbette.
Dizide Menekşe karakterine hayat veren Şeyla Halis de başarılı oyunculuğuyla Cennet Mahallesi'nin sevilen isimlerinden biri olmuştu.
Dizideki lakabı "oynak balina" olan oyuncu, 2016 yılında tam 40 kilo vererek büyük bir değişim yaşamıştı.
Geçtiğimiz 6 ayda 22 kilo daha vererek bambaşka bir görünüm elde eden başarılı oyuncu kendine hayran bıraktı.
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