Hande Erçel Görmesin! 'Aile' Dizisinin Final Bölümünde Serenay Sarıkaya Oyunculuğuyla Devleşti!
Hande Erçel Görmesin! 'Aile' Dizisinin Final Bölümünde Serenay Sarıkaya Oyunculuğuyla Devleşti!
Final bölümü yayınlanan 'Aile' dizisi, yayınlandığı iki sezonu gibi son bölümünde de büyük beğeni topladı. Final bölümünde Devin karakterinin akıbetiyle ilgili kafamızda soru işaretleri oluşurken Serenay Sarıkaya'nın oyunculuğuna birçok yorum yapıldı. Bizler de sizin için derledik.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
30 bölümdür seyircileri ekrana kilitleyen "Aile" dizisinin bugün final bölümü yayınlandı biliyorsunuz ki...
"Devin öldü mü? ölecek mi?" derken dizinin final bölümünde ağlamaktan içimiz çıktı.
Dizideki hiçbir oyuncunun eline su dökemeyiz ancak Serenay Sarıkaya'nın performansı bir ayrı içimize işledi.
Twitter'da da Serenay Sarıkaya'nın oyunculuğuyla ilgili birçok yorum geldi.
Sadece final bölümü de değil, resmen Devin karakteriyle bütün oldu dizi boyunca.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Oynamamış yaşamış resmen.
Hasret kalmıştık şöyle oyunculuğa...
Milyonlar aynı konuda hemfikir şu an.
Daha çok projede görsek kendisini...😍
Gözyaşımız kalmadı resmen.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz Serenay'ın oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda