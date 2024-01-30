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Hande Erçel Görmesin! 'Aile' Dizisinin Final Bölümünde Serenay Sarıkaya Oyunculuğuyla Devleşti!

Hande Erçel Görmesin! 'Aile' Dizisinin Final Bölümünde Serenay Sarıkaya Oyunculuğuyla Devleşti!

Aile Dizisi
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
31.01.2024 - 00:58

Final bölümü yayınlanan 'Aile' dizisi, yayınlandığı iki sezonu gibi son bölümünde de büyük beğeni topladı. Final bölümünde Devin karakterinin akıbetiyle ilgili kafamızda soru işaretleri oluşurken Serenay Sarıkaya'nın oyunculuğuna birçok yorum yapıldı. Bizler de sizin için derledik.👇

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30 bölümdür seyircileri ekrana kilitleyen "Aile" dizisinin bugün final bölümü yayınlandı biliyorsunuz ki...

30 bölümdür seyircileri ekrana kilitleyen "Aile" dizisinin bugün final bölümü yayınlandı biliyorsunuz ki...

"Devin öldü mü? ölecek mi?" derken dizinin final bölümünde ağlamaktan içimiz çıktı.

"Devin öldü mü? ölecek mi?" derken dizinin final bölümünde ağlamaktan içimiz çıktı.

Dizideki hiçbir oyuncunun eline su dökemeyiz ancak Serenay Sarıkaya'nın performansı bir ayrı içimize işledi.

Dizideki hiçbir oyuncunun eline su dökemeyiz ancak Serenay Sarıkaya'nın performansı bir ayrı içimize işledi.

Twitter'da da Serenay Sarıkaya'nın oyunculuğuyla ilgili birçok yorum geldi.

Sadece final bölümü de değil, resmen Devin karakteriyle bütün oldu dizi boyunca.

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Oynamamış yaşamış resmen.

Hasret kalmıştık şöyle oyunculuğa...

Hasret kalmıştık şöyle oyunculuğa...
twitter.com

Milyonlar aynı konuda hemfikir şu an.

Milyonlar aynı konuda hemfikir şu an.

Daha çok projede görsek kendisini...😍

Daha çok projede görsek kendisini...😍

Gözyaşımız kalmadı resmen.

Gözyaşımız kalmadı resmen.
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Siz Serenay'ın oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Siz Serenay'ın oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...

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