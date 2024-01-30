Hande Erçel Görmesin! 'Aile' Dizisinin Final Bölümünde Serenay Sarıkaya Oyunculuğuyla Devleşti!

Final bölümü yayınlanan 'Aile' dizisi, yayınlandığı iki sezonu gibi son bölümünde de büyük beğeni topladı. Final bölümünde Devin karakterinin akıbetiyle ilgili kafamızda soru işaretleri oluşurken Serenay Sarıkaya'nın oyunculuğuna birçok yorum yapıldı. Bizler de sizin için derledik.👇