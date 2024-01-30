Kızılcık Şerbeti'nde İstismar Şokundan Milyoner'deki Hatalı Soruya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti'nde İstismar Şokundan Milyoner'deki Hatalı Soruya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
30 Ocak Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Sezona iddialı ve olaylı bir giriş yapan Kızıl Goncalar dördüncü bölümüyle ekranlara geldi. Cüneyd'in hastalığının bir türlü çözülemediği, Meryem ve Levent'in Zeynep'i kurtarma çabasına girdiği bölüm yine çok konuşuldu.
2. Survivor yine bildiğiniz gibi... Olaysız bölümün olmadığı Survivor'da bu defa gerçekten hiç beklemediği bir sahneyle karşılaştı izleyici. Yunus Emre'nin el hareketi yaptığı anların kameraya yansıması herkesi kahkahaya boğdu.
3. Geçtiğimiz günlerde heyecanından dolayı basit matematik sorusuna yanlış cevap veren yarışmacı gündem olmuştu! Alay konusu olan yarışmacının cevap verdiği sorunun kökten yanlış olduğu ortaya çıktı!
4. Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri ilk bölümüyle geçtiğimiz perşembe akşamı yayınlandı. Fragmanıyla büyük bir beklenti yaratan dizi seyircinin oldukça ilgisini çekti. Gündemde sadece İnci Taneleri konuşulurken, önceki akşam sahne alan İrem Derici de bu konudan bahsetti. Yılmaz Erdoğan'a seslenen Derici "Ben de istiyorum..." dedi.
5. Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Erkan Kolçak Köstengil gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Selim Koçovalı karakterinin eşcinsel olduğuna dair teori kafaları karıştırdı.
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6. Kızılcık Şerbeti 49. bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanırken verdiği fragmanlarla izleyicilerin kafasını karıştırmaya devam ediyor. Nilay'ın bebeği kimden, Alev-Apo ilişkisi ne olacak, Umut neden hapse giriyor diye düşünürken bir de başımıza Ertuğrul ile ilgili gerçekler çıktı! Bakalım fragmanda neler öğreneceğiz?
7. Ömer'de senaryonun bir türlü ilerlemeyişi izleyiciyi öfkelendirmeye devam ediyor. İzleyicinin beklentilerine yanıt bulamadığı dizide, herkesi yasa boğan başka bir gelişme daha yaşandı.
8. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024'te Kırmızı takımın bir türlü ödül ve dokunulmazlık kazanamaması başta Nagihan olmak üzere takım içinde gerginlik yaratırken, Mavi ve Kırmızı takım arasındaki bu dengesizlik izleyicilerin de dikkatinden kaçmamıştı. Bu konuda X hesabından bir anket yapan Acun Ilıcalı haliyle izleyicilerin tepkisiyle karşılaştı.
9. 1990'lı yılların başına damgasını vuran televizyon yapımlarından bir tanesi de Bir Demet Tiyatro olmuştu. Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Erdal Tosun, Serhat Özcan gibi pek çok usta ismin başrolünde yer aldığı yapıma ait bir sahne Twitter (X)'da viral oldu. Bunun üstüne "Neden hep evlenmek isteyen taraf kadınlar oluyor, biliyor musunuz ?" sorusu tartışma yarattı.
10. Bu sezonun hiç şüphesiz en iddialı işlerinden olan Kızıl Goncalar son bölümünde Fransa'daki okullarda olan başörtüsü yasağını eleştirdi. Zeynep'in başvuru yaptığı Fransa'daki okul sırf bazı kurallar için genç kızı reddederken, Meryem'in okul heyetini ikna ettiği sahne alkış topladı.
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11. FOX'un iddialı dizisi Kızıl Goncalar'ın son bölümündeki bir sahne sosyal medyaya damgasını vurdu. Cüneyd'in kriz geçirdiği anlar çok konuşulurken, Mert Yazıcıoğlu'nun sahnedeki performansı epey beğenildi.
12. Esra Erol'da programında her gün bambaşka hayatlara ve hikayelere tanık oluyoruz. Bu defa 18 yaşındaki Elif, babasıyla birlikte ağlayarak katıldığı yayında 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını açıkladı. Elif'in iddialarına Hüseyin Başkaya bambaşka iddialarla yanıt verdi.
13. Survivor'ın efsanevi eski yarışmacılarından bazılarının All Star'a katılmaması tepki çekmişti. Survivor'a gelmesi beklenen ama gelmeyen yarışmacıların başında gelen Hilmi Cem öyle bir hamlede bulundu ki hayranlarının kafasını karıştırdı!
14. Veda zamanı geldi çattı... 30 bölümlük yapılan anlaşma sebebiyle final yapan Aile dizisi izleyicisini fazlasıyla üzdü. Kıvanç Tatlıtuğ'un diziye ve rol arkadaşı Serenay Sarıkaya'ya vedası herkesi duygulandırdı.
15. Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde ortalık karışıyor. Dilara ile birlikte olan Oğuzhan ile gizlice görüştüğü iddia edilen Rümeysa'nın eski sevgilisinin programa dahil olacağı söylentisi gündeme bomba gibi düştü. Rümeysa'nın bu eski sevgilisinin ise Tekirdağ Belediye Başkanı'nın oğlu olduğu söyleniyor!
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16. Büyük bir hayranlıkla izlenen ve başta Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya olmak üzere, birçok dev oyuncuyu buluşturan Aile dizisi final yaptı. Serenay Sarıkaya'nın Aile'sine vedası ise "Ah be" dedirtti!
17. İlk fragmanından itibaren sosyal medyayı sallayan Dilber dizisi övüldüğü kadar yerilmişti de hatırlarsanız. Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi Dilber'e son yorum eski eşi Belçim Bilgin'den geldi. Bilgin, Dilber'i övmelere doyamadı.
18. Üstünden yıllar geçse de hala canınız sıkıldığında izleyebileceğiniz efsane dizilerden biri olan Cennet Mahallesi, her bir karakteriyle ayrı ayrı güldürmeyi başarıyordu. 2007 yılında final yapan diziyi bu kez gündeme getiren "Oynak Balina Menekşe" karakterine hayat veren Şeyla Halis oldu. Ünlü oyuncu 6 ayda verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü!
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