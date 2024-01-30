Bir Demet Tiyatro'nun "Neden Kadınlar Evlenmek İster?" Sahnesi Yıllar Sonra Yeniden Tartışma Başlattı
Bir Demet Tiyatro'nun "Neden Kadınlar Evlenmek İster?" Sahnesi Yıllar Sonra Yeniden Tartışma Başlattı
1990'lı yılların başına damgasını vuran televizyon yapımlarından bir tanesi de Bir Demet Tiyatro olmuştu. Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Erdal Tosun, Serhat Özcan gibi pek çok usta ismin başrolünde yer aldığı yapıma ait bir sahne Twitter (X)'da viral oldu. Bunun üstüne 'Neden hep evlenmek isteyen taraf kadınlar oluyor, biliyor musunuz ?' sorusu tartışma yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
90'lı yılların başına damgasını vuran televizyon işlerinden bir tanesi de yıllarca konuşulmaya devam edilen Bir Demet Tiyatro olmuştu.
Yıllar sonra sosyal medyada paylaşılan "Neden hep evlenmek isteyen taraf kadınlar oluyor, biliyor musunuz?" kesiti Twitter'da görüşlerin ikiye ayrılmasına sebep oldu.
Binnur Kaya sorduğu sorunun ardından "Senaristlerin çoğu erkek de ondan.” diyerek sinirlenip camı kapatıyor.
Bir Demet Tiyatro'nun bu sahnesi Twitter (X)'de tartışmaların fitilini ateşledi.
Konu hakkında pek çok yorum yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
Avukat Feyza Altun'un bu sahnenin ardından gelen yorumlara cevabı ise pek çok kadın tarafından desteklendi.
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda