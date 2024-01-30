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Bir Demet Tiyatro'nun "Neden Kadınlar Evlenmek İster?" Sahnesi Yıllar Sonra Yeniden Tartışma Başlattı

Bir Demet Tiyatro'nun "Neden Kadınlar Evlenmek İster?" Sahnesi Yıllar Sonra Yeniden Tartışma Başlattı

GNS
GNS - Onedio Editörü
30.01.2024 - 12:53

1990'lı yılların başına damgasını vuran televizyon yapımlarından bir tanesi de Bir Demet Tiyatro olmuştu. Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Erdal Tosun, Serhat Özcan gibi pek çok usta ismin başrolünde yer aldığı yapıma ait bir sahne Twitter (X)'da viral oldu. Bunun üstüne 'Neden hep evlenmek isteyen taraf kadınlar oluyor, biliyor musunuz ?' sorusu tartışma yarattı.

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90'lı yılların başına damgasını vuran televizyon işlerinden bir tanesi de yıllarca konuşulmaya devam edilen Bir Demet Tiyatro olmuştu.

90'lı yılların başına damgasını vuran televizyon işlerinden bir tanesi de yıllarca konuşulmaya devam edilen Bir Demet Tiyatro olmuştu.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrollerinde Demet Akbağ, Erdal Tosun, Serhat Özcan, Altan Erkekli, Zerrin Sümer, Olgun Şimşek gibi pek çok başarılı ismin yer aldığı Bir Demet Tiyatro, efsane bir yapım olarak hafızalarda yer edinmeye devam etti.

Yıllar sonra sosyal medyada paylaşılan "Neden hep evlenmek isteyen taraf kadınlar oluyor, biliyor musunuz?" kesiti Twitter'da görüşlerin ikiye ayrılmasına sebep oldu.

Yıllar sonra sosyal medyada paylaşılan "Neden hep evlenmek isteyen taraf kadınlar oluyor, biliyor musunuz?" kesiti Twitter'da görüşlerin ikiye ayrılmasına sebep oldu.

Yılmaz Erdoğan ve Serhat Özcan'ın yer aldığı sahnede tanıdık bir sima karşımıza çıktı.

Binnur Kaya sorduğu sorunun ardından "Senaristlerin çoğu erkek de ondan.” diyerek sinirlenip camı kapatıyor.

Binnur Kaya sorduğu sorunun ardından "Senaristlerin çoğu erkek de ondan.” diyerek sinirlenip camı kapatıyor.

Yıllar önce Yılmaz Erdoğan'ın bu şekilde senaristlere tepki gösterdiğini görmüş oluyoruz aynı zamanda.

Bir Demet Tiyatro'nun bu sahnesi Twitter (X)'de tartışmaların fitilini ateşledi.

Konu hakkında pek çok yorum yapıldı.

Konu hakkında pek çok yorum yapıldı.
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Avukat Feyza Altun'un bu sahnenin ardından gelen yorumlara cevabı ise pek çok kadın tarafından desteklendi.

Avukat Feyza Altun'un bu sahnenin ardından gelen yorumlara cevabı ise pek çok kadın tarafından desteklendi.
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