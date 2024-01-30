Bir Demet Tiyatro'nun "Neden Kadınlar Evlenmek İster?" Sahnesi Yıllar Sonra Yeniden Tartışma Başlattı

1990'lı yılların başına damgasını vuran televizyon yapımlarından bir tanesi de Bir Demet Tiyatro olmuştu. Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Erdal Tosun, Serhat Özcan gibi pek çok usta ismin başrolünde yer aldığı yapıma ait bir sahne Twitter (X)'da viral oldu. Bunun üstüne 'Neden hep evlenmek isteyen taraf kadınlar oluyor, biliyor musunuz ?' sorusu tartışma yarattı.