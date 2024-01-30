Uğur Dündar'ın CHP İzmir Adayı İçin Yaptığı "Şanssız İzmir" Yorumu Sosyal Medyada Gündem Oldu
Uğur Dündar'ın CHP İzmir Adayı İçin Yaptığı "Şanssız İzmir" Yorumu Sosyal Medyada Gündem Oldu
Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme sürecinde oldukça hareketli bir çalışma dönemi oldu. Büyükşehirlerde hangi isimlerin çıkacağı oldukça merak edilirken İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir adayı da açıklandı. Bunun üstüne sosyal medyada tartışmalar alevlenirken, gazeteci Uğur Dündar da konuya karşı sessiz kalmadı.
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2024 Yerel Seçimleri aday belirleme sürecinde gündemde en sık konuşulan ve hareketli bir dönemden geçen partilerin ilk sıralarında CHP yer alıyordu.
Büyük bir sabırsızlıkla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı beklenen CHP, nihayet dün akşam İzmir adayını da duyurdu.
CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir için açıklanan adaylar sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı elbette.
Gündemde Cemil Tugay'ın adaylığı hakkında yorumlar yapılmaya devam edilirken, gazeteci Uğur Dündar da bu tartışmalara sessiz kalmadı.
"CHP yönetimi İzmir'i kaybetmek için elinden geleni yapıyor!" diyen Dündar, sözlerini "Ah şanssız İzmir..." şeklinde devam ettirdi.
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Bunun ardından "Aslında siz yakışırdınız." yazan bir takipçisine "İstanbul teklif edildiğinde düşünmeden kapadım" cevabını verdi.
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