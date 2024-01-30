Uğur Dündar'ın CHP İzmir Adayı İçin Yaptığı "Şanssız İzmir" Yorumu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Özellikle büyükşehir belediyelerinde çıkaracağı adaylar yakından takip edilen CHP'nin İstanbul ve Ankara adayları çok da şaşırtmamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yeniden Ekrem İmamoğlu'nun aday olduğu öğrenilirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi için de yeniden Mansur Yavaş'ın aday olduğu açıklanmıştı.