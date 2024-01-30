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Uğur Dündar'ın CHP İzmir Adayı İçin Yaptığı "Şanssız İzmir" Yorumu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Uğur Dündar'ın CHP İzmir Adayı İçin Yaptığı "Şanssız İzmir" Yorumu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Uğur Dündar
GNS
GNS - Onedio Editörü
30.01.2024 - 11:36

Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme sürecinde oldukça hareketli bir çalışma dönemi oldu. Büyükşehirlerde hangi isimlerin çıkacağı oldukça merak edilirken İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir adayı da açıklandı. Bunun üstüne sosyal medyada tartışmalar alevlenirken, gazeteci Uğur Dündar da konuya karşı sessiz kalmadı.

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2024 Yerel Seçimleri aday belirleme sürecinde gündemde en sık konuşulan ve hareketli bir dönemden geçen partilerin ilk sıralarında CHP yer alıyordu.

2024 Yerel Seçimleri aday belirleme sürecinde gündemde en sık konuşulan ve hareketli bir dönemden geçen partilerin ilk sıralarında CHP yer alıyordu.

Özellikle büyükşehir belediyelerinde çıkaracağı adaylar yakından takip edilen CHP'nin İstanbul ve Ankara adayları çok da şaşırtmamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yeniden Ekrem İmamoğlu'nun aday olduğu öğrenilirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi için de yeniden Mansur Yavaş'ın aday olduğu açıklanmıştı.

Büyük bir sabırsızlıkla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı beklenen CHP, nihayet dün akşam İzmir adayını da duyurdu.

Büyük bir sabırsızlıkla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı beklenen CHP, nihayet dün akşam İzmir adayını da duyurdu.

CHP'de yapılan kongrede eski lider Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Tunç Soyer'in adaylığının akıbeti merak konusuydu tabii ki. Tunç Soyer'le devam etmeme kararı alan CHP'nin İzmir adayının Cemil Tugay olacağı kulislerde daha öncesinde konuşulan konular arasındaydı. Beklenen gerçekleşti ve Cemil Tugay'ın İzmir adaylığı açıklandı.

CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir için açıklanan adaylar sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı elbette.

CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir için açıklanan adaylar sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı elbette.

Aday olduğunun açıklanmasının ardından pek çok konuyla adı anılmaya başlayan Cemil Tugay, '5'li Çete' iddialarıyla tekrar gündeme geldi. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Genel Başkan Yardımcısı olan Eren Erdem, Cemil Tugay'ın Mehmet Cengiz'e belediye arazilerini satmış olduğunu iddia etti. Gazeteci İsmail Saymaz ise konuya açıklık getiren bir açıklama yaptı.

Burada bahsettik:

Gündemde Cemil Tugay'ın adaylığı hakkında yorumlar yapılmaya devam edilirken, gazeteci Uğur Dündar da bu tartışmalara sessiz kalmadı.

Gündemde Cemil Tugay'ın adaylığı hakkında yorumlar yapılmaya devam edilirken, gazeteci Uğur Dündar da bu tartışmalara sessiz kalmadı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Dündar, CHP'nin İzmir adayından memnun olmadığını ima eden bir paylaşımda bulundu.

"CHP yönetimi İzmir'i kaybetmek için elinden geleni yapıyor!" diyen Dündar, sözlerini "Ah şanssız İzmir..." şeklinde devam ettirdi.

"CHP yönetimi İzmir'i kaybetmek için elinden geleni yapıyor!" diyen Dündar, sözlerini "Ah şanssız İzmir..." şeklinde devam ettirdi.
twitter.com

'Belediye başkan adaylarına bakıyorum da CHP yönetimi İzmir'i kaybetmek için elinden geleni yapıyor! Ah şanssız İzmir... Oysa sen her şeyin en güzeline lâyıksın...'

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Bunun ardından "Aslında siz yakışırdınız." yazan bir takipçisine "İstanbul teklif edildiğinde düşünmeden kapadım" cevabını verdi.

Bunun ardından "Aslında siz yakışırdınız." yazan bir takipçisine "İstanbul teklif edildiğinde düşünmeden kapadım" cevabını verdi.

'Ben o defteri 30 yıl önce İstanbul teklif edildiğinde 30 saniye bile düşünmeden kapadım.'

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