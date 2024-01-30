CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cemil Tugay Hakkındaki İddialar: “Acemiliğime Geldi”
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cemil Tugay Hakkındaki İddialar: “Acemiliğime Geldi”
Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı aday gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde Genel Başkan Yardımcısı olan Eren Erdem, Cemil Tugay’ın Mehmet Cengiz’e belediyeye ait arazileri sattığını iddia etmiş ve belgeler açıklamıştı. Gazeteci İsmail Saymaz, Cemil Tugay hakkında iddialara açıklık getirdi.
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İzmir’de Tunç Soyer yeniden aday gösterilmemiş ve CHP’nin kalesi olarak görülen İzmir’de yeni aday Cemil Tugay olmuştu.
Tugay’ın adaylığı ile birlikte Cengiz Holding iddiaları da gündeme geldi.
Eren Erdem, Karşıyaka Belediyesi tarafından “5’li Çete” olarak tanımladığı Mehmet Cengiz’e usulsüz satış yapıldığını ifade etti.
Eren Erdem’in açıklamarı 👇
Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV’deki programında Cemil Tugay ile yaptığı konuşmanın detaylarını açıkladı.
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Cemil Tugay, Mehmet Cengiz’e yapılan arazi satışının ‘acemi dönemde’ yapıldığını ve ilk etapta araziyi başka birine satmak istediğini ancak arazinin büyük payına sahip olan Cengiz Holding’in kanuni olarak satışta hak sahibi olduğunu söylemiş.
Tugay, 4.5 yıl önce yapılan satışın genel merkeze de söylendiğini ve Tunç Soyer ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun satışta bir sorun görmediğini ifade etmiş.
İsmail Saymaz’ın açıklamaları 👇
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