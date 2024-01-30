CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cemil Tugay Hakkındaki İddialar: “Acemiliğime Geldi”

Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı aday gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde Genel Başkan Yardımcısı olan Eren Erdem, Cemil Tugay’ın Mehmet Cengiz’e belediyeye ait arazileri sattığını iddia etmiş ve belgeler açıklamıştı. Gazeteci İsmail Saymaz, Cemil Tugay hakkında iddialara açıklık getirdi.