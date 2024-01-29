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CHP’nin İstanbul Kadıköy İçin Düşündüğü Sürpriz Aday Ortaya Çıktı

CHP’nin İstanbul Kadıköy İçin Düşündüğü Sürpriz Aday Ortaya Çıktı

CHP
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
30.01.2024 - 01:22

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100’de verdiği kulis bilgisinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Kadıköy’den aday yapmayı düşündüğü ismi açıkladı. Yarkadaş’ın iddiasına göre; CHP’nin Kadıköy adayı mimar ve öğretim üyesi olan Tülin Hadi. 

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CHP’nin adayları belli olmaya devam ediyor.

CHP’nin adayları belli olmaya devam ediyor.

İzmir’de adayların açıklanmasından sonra İstanbul’daki ilçe belediye başkan adaylarının kim olacağı merakla bekleniyor.

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100’de verdiği kulis bilgisinde Kadıköy ile ilgili sürpriz bir aday iddiasında bulundu.

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100’de verdiği kulis bilgisinde Kadıköy ile ilgili sürpriz bir aday iddiasında bulundu.

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100’de verdiği kulis bilgisinde Kadıköy ile ilgili sürpriz bir aday iddiasında bulundu.

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100’de verdiği kulis bilgisinde Kadıköy ile ilgili sürpriz bir aday iddiasında bulundu.

Yarkadaş açıklamasında CHP’nin Kadıköy Belediye Başkanı Adayı olarak Tülin Hadi’yi göstereceğini iddia etti.

Yarkadaş açıklamasında CHP’nin Kadıköy Belediye Başkanı Adayı olarak Tülin Hadi’yi göstereceğini iddia etti.

Barış Yarkadaş açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Barış Yarkadaş açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

'Kadıköy için birçok isim analiz edildi, araştırmalar yapıldı. Benim cuma günü edindiğim bilgiye göre CHP'nin Kadıköy adaylığı için mimar Tülin Hadi ismi düşünülüyor. Tülin Hadi, mimar, aynı zamanda İmamoğlu İBB'yi kazandıktan sonra Kent Konseyi başkanlığını yaptı, bir yıl bu görevi yaptı. İki üniversitede öğretim üyeliği yapıyor. Caddebostanlı, Kadıköylü bir isim. CHP kulislerinde ilk kez duyacağınız isim bu. İmamoğlu, Kadıköy için 'kentle ilgili ve kadın olmalı' diyordu.'

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