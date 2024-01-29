CHP’nin İstanbul Kadıköy İçin Düşündüğü Sürpriz Aday Ortaya Çıktı
CHP’nin İstanbul Kadıköy İçin Düşündüğü Sürpriz Aday Ortaya Çıktı
Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100’de verdiği kulis bilgisinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Kadıköy’den aday yapmayı düşündüğü ismi açıkladı. Yarkadaş’ın iddiasına göre; CHP’nin Kadıköy adayı mimar ve öğretim üyesi olan Tülin Hadi.
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CHP’nin adayları belli olmaya devam ediyor.
Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100’de verdiği kulis bilgisinde Kadıköy ile ilgili sürpriz bir aday iddiasında bulundu.
Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100’de verdiği kulis bilgisinde Kadıköy ile ilgili sürpriz bir aday iddiasında bulundu.
Yarkadaş açıklamasında CHP’nin Kadıköy Belediye Başkanı Adayı olarak Tülin Hadi’yi göstereceğini iddia etti.
Barış Yarkadaş açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
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