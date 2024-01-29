Mustafa Denizli’nin 32 Yaşındaki Kızı Lal Denizli, CHP’nin İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Oldu
Mustafa Denizli’nin 32 Yaşındaki Kızı Lal Denizli, CHP’nin İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Oldu
Cumhuriyet Halk Partisi grubu İzmir adaylarını belirlemek için biraraya geldi. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin adaylarının belirlendiği toplantıda Çeşme için sürpriz bir karar çıktı.
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde son hazırlıklar yapılıyor ve belediye başkan adayları belirleniyor.
CHP’de yapılan toplantıda Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin adaylarının belirlendi.
Sürpriz bir aday için Çeşme’de karar kılındı. İzmir’in gözde ilçesinden olan Çeşme için belirlenen aday teknik direktör Mustafa Denizli’nin 32 yaşındaki kızı Lal Denizli oldu.
Lal Denizli kimdir?
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kız zaten siyaset okumuş, neden liyakatsız olsun. ünlü birinin kızı diye liyakatsız diyemeyiz.
Bu kadar kafası basıyor işte...
liyakat diyen Parti'nin liyakatsiz adayı
kardesim kiz daha ne egitimi alacak. avukattan belediye baskani oluyorda kiz siyaset bilimi okumuz ondan mi olmayacak? yasi 32 bence cok iyi alismissiniz 80 ... Devamını Gör