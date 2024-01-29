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Mustafa Denizli’nin 32 Yaşındaki Kızı Lal Denizli, CHP’nin İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Oldu

Mustafa Denizli’nin 32 Yaşındaki Kızı Lal Denizli, CHP’nin İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Oldu

CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
29.01.2024 - 22:03 Son Güncelleme: 29.01.2024 - 22:48

Cumhuriyet Halk Partisi grubu İzmir adaylarını belirlemek için biraraya geldi. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin adaylarının belirlendiği toplantıda Çeşme için sürpriz bir karar çıktı. 

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde son hazırlıklar yapılıyor ve belediye başkan adayları belirleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde son hazırlıklar yapılıyor ve belediye başkan adayları belirleniyor.

CHP’de yapılan toplantıda Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin adaylarının belirlendi.

CHP’de yapılan toplantıda Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin adaylarının belirlendi.

Sürpriz bir aday için Çeşme’de karar kılındı. İzmir’in gözde ilçesinden olan Çeşme için belirlenen aday teknik direktör Mustafa Denizli’nin 32 yaşındaki kızı Lal Denizli oldu.

Sürpriz bir aday için Çeşme’de karar kılındı. İzmir’in gözde ilçesinden olan Çeşme için belirlenen aday teknik direktör Mustafa Denizli’nin 32 yaşındaki kızı Lal Denizli oldu.

Lal Denizli kimdir?

Lal Denizli kimdir?

1991 doğumlu olan Lal Denizli, Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi. Ardından Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisansı yaptı. Lal Denizli, CHP Gençlik Kolları’nda aktif olarak çalışıyordu.

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kız zaten siyaset okumuş, neden liyakatsız olsun. ünlü birinin kızı diye liyakatsız diyemeyiz.

JİGOLO

Bu kadar kafası basıyor işte...

Kasım Paşa

liyakat diyen Parti'nin liyakatsiz adayı

cem eray

kardesim kiz daha ne egitimi alacak. avukattan belediye baskani oluyorda kiz siyaset bilimi okumuz ondan mi olmayacak? yasi 32 bence cok iyi alismissiniz 80 ... Devamını Gör