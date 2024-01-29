CHP’nin İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Lâl Denizli Kimdir?
CHP’nin İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Lâl Denizli Kimdir?
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Lâl Denizli, Türk teknik direktör Mustafa Denizli ve Çiğdem Kayalı'nın kızıdır. Denizli, 20 Kasım 1991'de dünyaya gelmiştir.
İlköğrenimini Fransız Piyer Loti İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirmiştir.
CHP Gençlik Kolları’nda aktif olarak çalışan Denizli, lisansının ardından Uluslararası İlişkiler üzerine de yüksek lisans yapmıştır.
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