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CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Adayı Belli Oldu: CHP’nin İzmir Adayı Cemil Tugay Oldu

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Adayı Belli Oldu: CHP’nin İzmir Adayı Cemil Tugay Oldu

CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
29.01.2024 - 21:35 Son Güncelleme: 29.01.2024 - 21:38

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Parti Meclisi’ne (PM) sunulmasını kararlaştırdı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı MYK üyeleriyle birlikte, İzmir ve ilçelerinde aday belirlemek için dün sabah saatlerine kadar çalıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı MYK üyeleriyle birlikte, İzmir ve ilçelerinde aday belirlemek için dün sabah saatlerine kadar çalıştı.

CHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre Özel dün Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’la görüştü.

CHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre Özel dün Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’la görüştü.

Edinilen bilgiye göre Özel, Tugay'a, kendisini İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak düşündüklerini ve tek aday olarak PM onayına sunacaklarını söyledi.

Edinilen bilgiye göre Özel, Tugay'a, kendisini İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak düşündüklerini ve tek aday olarak PM onayına sunacaklarını söyledi.

Tugay bugün de CHP Genel Merkezi’ne gelerek MYK toplantısı öncesinde Özel ile bir kez daha görüştü.

Tugay bugün de CHP Genel Merkezi’ne gelerek MYK toplantısı öncesinde Özel ile bir kez daha görüştü.

Görüşmede İzmir’in ilçe belediye başkan adaylarının ele alındığı öğrenildi.

Görüşmede İzmir’in ilçe belediye başkan adaylarının ele alındığı öğrenildi.
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