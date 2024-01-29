CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Adayı Belli Oldu: CHP’nin İzmir Adayı Cemil Tugay Oldu
CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Adayı Belli Oldu: CHP’nin İzmir Adayı Cemil Tugay Oldu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı MYK üyeleriyle birlikte, İzmir ve ilçelerinde aday belirlemek için dün sabah saatlerine kadar çalıştı.
CHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre Özel dün Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’la görüştü.
Edinilen bilgiye göre Özel, Tugay'a, kendisini İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak düşündüklerini ve tek aday olarak PM onayına sunacaklarını söyledi.
Tugay bugün de CHP Genel Merkezi’ne gelerek MYK toplantısı öncesinde Özel ile bir kez daha görüştü.
Görüşmede İzmir’in ilçe belediye başkan adaylarının ele alındığı öğrenildi.
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