Görüş Bildir
Haberler
Gündem
CHP’de İzmir Sürprizi: “Tunç Soyer’in Yerine Cemil Tugay Aday Gösterilecek”

CHP’de İzmir Sürprizi: “Tunç Soyer’in Yerine Cemil Tugay Aday Gösterilecek”

CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
29.01.2024 - 17:31 Son Güncelleme: 29.01.2024 - 17:42

Gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “CHP’li Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için artık saat sayıyor” İfadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

CHP’nin İzmir adayları büyük bir merakla beklenirken gazeteci Baroş Yarkadaş’tan bomba bir kulis bilgisi geldi.

CHP’nin İzmir adayları büyük bir merakla beklenirken gazeteci Baroş Yarkadaş’tan bomba bir kulis bilgisi geldi.

Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP’li Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için artık saat saydığını ifade etti.

Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP’li Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için artık saat saydığını ifade etti.

Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu dün akşam bir hamle yaptı, Genel Başkan Özgür Özel’le görüştü ve Alaattin Yüksel’in “Abi” formülüyle aday yapılmasını istedi. Ancak sonuç değişmedi. Özgür Özel, Cemil Tugay için kararlı… Tugay, CHP’nin İzmir BB başkan adayı olacak. 15 gün önce tv100‘de de söylediğim üzere PARTİ MECLİSİ’ne Cemil Tugay’ın ismi gelecek.”

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?