CHP’de İzmir Sürprizi: “Tunç Soyer’in Yerine Cemil Tugay Aday Gösterilecek”
CHP’de İzmir Sürprizi: “Tunç Soyer’in Yerine Cemil Tugay Aday Gösterilecek”
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CHP’nin İzmir adayları büyük bir merakla beklenirken gazeteci Baroş Yarkadaş’tan bomba bir kulis bilgisi geldi.
Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP’li Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için artık saat saydığını ifade etti.
Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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