CHP’de İzmir Sürprizi: “Tunç Soyer’in Yerine Cemil Tugay Aday Gösterilecek”

“İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu dün akşam bir hamle yaptı, Genel Başkan Özgür Özel’le görüştü ve Alaattin Yüksel’in “Abi” formülüyle aday yapılmasını istedi. Ancak sonuç değişmedi. Özgür Özel, Cemil Tugay için kararlı… Tugay, CHP’nin İzmir BB başkan adayı olacak. 15 gün önce tv100‘de de söylediğim üzere PARTİ MECLİSİ’ne Cemil Tugay’ın ismi gelecek.”