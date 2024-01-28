CHP’nin Çankaya Aday Adaylarından Hüseyin Can Güner ve Gül Çiftci Tepkisi

CUMURİYET HALK PARTİSİ MERKEZ YÖNETİM KURULUNA SUNULMAK ÜZERE CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞINA

CHP 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerine yönelik bir genelge ile belediye başkanı aday adaylığı ve belediye meclis üyesi aday adaylığı konusunda başvuru ölçütlerini belirlemiştir.

Genelge, CHP Tüzüğünün 55. maddesi ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiştir.

Genel Sekreterlik imzası ile örgütlerimize gönderilen bu genelge çerçevesinde Çankaya ilçemizde de belediye başkan aday adaylığı başvuruları yapılmıştır.

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı doğrultusunda, görevlerinden zorunlu olarak çekilmesi gerekenler öngörülen yasal sürede görevlerinden çekilmiştir.

Genelge çerçevesinde ve ‘’belirtilen zorunlu tarihler arasında’’ aday adaylığı başvuruları tamamlanmıştır. Çankaya ilçesinde belediye başkanı aday adaylığı için 25 başvuru yapılmış ve başvuru listeleri parti organlarının, üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Genelgede son başvuru tarihi olarak belirtilen 5 Aralık 2023 tarihinde adaylık başvuru süresi sona ermiş, bu tarih sonrasında adaylık başvuruları kabul edilmemiştir.

Çankaya ilçemize belediye başkan aday adayı olarak başvuruda bulunan 25 kişi içerisinde Muhtar, Partimizin İl ve İlçe örgütleri yöneticileri, Genel Merkez Yöneticileri, daha önce hakim denetiminde yapılmış ön seçim başarısı olan kişiler olduğu gibi, demokratik kitle örgütleri ve meslek örgütleri yöneticiliği, her derecede belediyecilik deneyimi, yurt içi ve yurt dışı akademik, kamu ve özel sektör deneyimi olan, bu özelliklerin bir çoğunu bir arada taşıyan bilinirlikleri ulusal ve uluslararası ölçekte yüksek, çok farklı meslek gruplarından kadın, erkek, deneyimli ve genç olmak üzere çok zengin birbirinden değerli bir aday yelpazesi bulunmaktadır.

Biz aday adayları arasında partimizin kültürüne ve geleneklerine uygun ve örnek oluşturacak biçimde; Partimizin başarısını önceleyen en üst düzeyde dikkat ve özenle barışık, dayanışmacı, koruyucu yoldaşça bir aday adaylığı süreci yaşanmıştır.

Çankayamızın oylarını artırarak ABB seçimlerini kazanmanın yanı sıra ABB meclis üye çoğunluğunu sağlamak için seçmenimizin yaşadığı duygusal kopuşu gidererek sandığa gelmesini sağlamanın bir yolu da Çankaya Belediye Başkan adayının parti hukukuna uygun biçimde örgütün ve seçmenin beklentileri çerçevesinde mevcut aday adayları arasından seçilmesidir.

Bu metinde imzası bulunan biz her bir aday adayı ADAY belirlemede münhasır yetkiye sahip olan PM’nin önceleyeceği ölçütlere göre belirleyeceği adayın arkasında durmaya ve onunla birlikte Partimizin oylarını artırmak için var gücü ile çalışmaya söz vermiştir.

Bu gerçekliğe rağmen genelgede belirtilen yasal sürede adaylık başvurusu yapmamış olan -Genel Merkez yöneticisi olsa dahi- bu 25 adayın dışında bir adayın saptanması kabul edilemez.

Aday olma iradesi göstermemiş, belirlenen adaylık ödentisini dahi ödememiş, saha çalışması ve tanıtım faaliyetinde bulunmamış, bedeni, ekonomik ve psikolojik olarak yük taşımamış bir adayın belirlenmesi adil ve hukuk ilkelerine uygun bulunmayacağı gibi demokratik de görülemez.

Yayınlanan genelgede belirlenen sürede adaylık başvurusunda bulunmamış bir kişinin adaylaştırılması; aday adayı başvurusunda bulunmuş 25 kişinin kamuoyunda haksız şekilde itibarsızlaştırılmasının, rencide edilmiş olmasının yanı sıra, bu yönde alınacak bir karar hukuken ve siyaseten olumsuz sonuçların doğmasına da neden olacaktır.

Ayrıca, 25 aday adayını adaylığa teşvik eden ve destekleyen seçmenler arasında da partimize yönelik güven sorunu yaratacaktır. Genel Merkez yönetimi ise Kurultayımızda ortaya konulan değişim iddiasının ve kendi hukukumuza uymayarak Anayasa ve hukuka sahip çıkma duyarlılığının tahrip olması sorumluluğunu da üstlenmiş olacaktır.

Gereğini takdirlerinize saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla. 28 Ocak 2024

AHMET YEŞİL

ALİ HAYDAR HAKKVERDİ

DEVRİM BORA ÖZÜDOĞRU

EKREM KEREM OKTAY

EMEL USLU ATİK

EMRE ÇAKIR

ERDOĞAN KILIÇ

ERCAN ÇUHADAR

HAYDAR YILMAZ

HİKMET TEPE

HÜLYA GÜNEŞ

İLKE ÇAKAR

KİRAZ GÜLSÜN BOR GÜNER

MEHMET ALİ DEMİR

MELİKE BİLGİN BULUT

MUSTAFA SELÇUK DERELİ

NECATİ YILMAZ

ORHAN SARIALTUN

ÖMER FARUKEMİNAĞAOĞLU

SANİYE BARUT

ŞÜKRÜ YALNIZ TÜTELOĞLU

TEZCAN KARAKUŞ CANDAN