CHP’den Rize'de Belde Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Mevlüt Çağıran "Ben AK Partiliyim" Dedi!
CHP’den Rize'de Belde Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Mevlüt Çağıran "Ben AK Partiliyim" Dedi!
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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için aday adaylık süreçleri tamamlandı ve partiler belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Rize’de de merkez, ilçeler ve beldelerde de adaylar belli olmaya başladı.
Kendisine CHP Çayeli İlçe Teşkilatı’ndan geldiklerinde aday olmak istemediğini, ailesinde AK Parti’den mevcut belediye başkanı olduğunu ve amcasının oğlunun da aday adayı olduğunu söylediğini ifade eden Çağıran şu açıklamaları yaptı:
Geçmişte CHP İlçe Yönetimi’nde yer aldığını ancak şu anda hiçbir bağlantısı olmadığını da sözlerine ekleyen Çağlayan şu sözleri söyledi:
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Bende alman yeşiller partiliyim yeter artık a*
Anap, Dsp, Dyp, Genç Parti hepsi tarihin tozlu raflarında yerlerini aldı... Chp de kendini tarih yapmak için elinden geleni yapıyor.... 😡😡😡
Yazık Atatürk ün partisine ne olmuş