CHP’den Rize'de Belde Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Mevlüt Çağıran "Ben AK Partiliyim" Dedi!

“CHP Çayeli İlçe teşkilatından benim yanıma gelerek sizi aday gösterelim dediler. Ben de kendi amcamın oğlunun AK Parti’den aday adayı olduğunu, mevcut başkanın da amcamızın oğlu olduğunu ifade ettik. Sonrada ‘Tabi ki sizin adayınızı da destekleriz’ diyerek eski CHP’li olarak bir nezaket gösterdik. Gidip bana daha danışmadan, herhangi bir yazılı kağıt almadan, başvuru almadan benim adıma Büyükköy Beldesi Belediye Başkanlığı’na adaylığım açıklandı. Ben de bunu sosyal medyadan, bize karşı kurulmuş bir komplo olarak gördüm. Çünkü aile olarak iki tane adayımız vardı. Ben ismimin orda geçmemesini istedim. Benim CHP’de bir kaydım yok, teşkilatında herhangi bir ismin yok. Biz AK Partiliyiz, AK Parti’de görev yaptık, AK Parti ile ilgileniyoruz.”