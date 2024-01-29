AK Parti 1. Sırada Çıkmıştı: CHP, Yerel Seçimlerde Kullanılacak Oy Pusulalarına İtiraz Etti
AK Parti 1. Sırada Çıkmıştı: CHP, Yerel Seçimlerde Kullanılacak Oy Pusulalarına İtiraz Etti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart yerel seçimleri için yapılan kura çekiminde AKP'nin birinci sırada çıkmasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulundu.
YSK'nın 27 Ocak'ta gerçekleştirdiği kura çekimi sonucunda, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde kullanılacak olan oy pusulasında AK Parti birinci sırada yer almıştı. Partilerin sıralanışı şu şekilde 👇
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Arkadaşlar milyonlarca kişi oy kullanıyor seçimde akp’nin birinci sırayı alması demek psikolojik olarak bile birinci sırada onu görüp da ona gidecek binlerce... Devamını Gör
SADJSADHJSADHJDSAJ Paronayak oldu adamlar :D
Niye engelledin lan Tony gel mama verecem sana 😁