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AK Parti 1. Sırada Çıkmıştı: CHP, Yerel Seçimlerde Kullanılacak Oy Pusulalarına İtiraz Etti

AK Parti 1. Sırada Çıkmıştı: CHP, Yerel Seçimlerde Kullanılacak Oy Pusulalarına İtiraz Etti

AK Parti CHP
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.01.2024 - 17:28

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak olan oy pusulalarında AK Parti'nin 1. sırada çıkmasına CHP'den itiraz geldi. 

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart yerel seçimleri için yapılan kura çekiminde AKP'nin birinci sırada çıkmasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart yerel seçimleri için yapılan kura çekiminde AKP'nin birinci sırada çıkmasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulundu.

YSK'nın 27 Ocak'ta gerçekleştirdiği kura çekimi sonucunda, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde kullanılacak olan oy pusulasında AK Parti birinci sırada yer almıştı. Partilerin sıralanışı şu şekilde 👇

YSK'nın 27 Ocak'ta gerçekleştirdiği kura çekimi sonucunda, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde kullanılacak olan oy pusulasında AK Parti birinci sırada yer almıştı. Partilerin sıralanışı şu şekilde 👇

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rednose34

Arkadaşlar milyonlarca kişi oy kullanıyor seçimde akp’nin birinci sırayı alması demek psikolojik olarak bile birinci sırada onu görüp da ona gidecek binlerce... Devamını Gör

Tony Soprano

SADJSADHJSADHJDSAJ Paronayak oldu adamlar :D

rednose34

Niye engelledin lan Tony gel mama verecem sana 😁