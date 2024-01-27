31 Mart Yerel Seçimleri: Partilerin Oy Pusulasındaki Yeri Belli Oldu
31 Mart Yerel Seçimleri: Partilerin Oy Pusulasındaki Yeri Belli Oldu
Türkiye’de 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için çalışmalar devam ediyor. Bugün Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) partilerin temsilcilerinin katıldığı kura ile parti amblemlerinin oy pusulasında hangi sıralamada olacağı belli oldu.
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YSK Başkanı Ahmer Yener Başkanlığın yapılan kura seçimi sonrasında AK Parti ilk seçildi ve oy pusulasındaki 1’inci yeri aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 18’inci sırada yer aldığı kurada, İYİ Parti ise 2’inci sıradaki yer buldu.
Mecliste grubu bulunan Milliyetçi Hareket Partisi kuradan 31’inci sırada çıktı. DEM Parti’nin sıralamadaki yeri ise 9 oldu.
İşte 35 partinin katılacağı seçme partiler oy pusulasındaki yerleri
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