31 Mart Yerel Seçimleri: Partilerin Oy Pusulasındaki Yeri Belli Oldu

Türkiye’de 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için çalışmalar devam ediyor. Bugün Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) partilerin temsilcilerinin katıldığı kura ile parti amblemlerinin oy pusulasında hangi sıralamada olacağı belli oldu.