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31 Mart Yerel Seçimleri: Partilerin Oy Pusulasındaki Yeri Belli Oldu

31 Mart Yerel Seçimleri: Partilerin Oy Pusulasındaki Yeri Belli Oldu

YSK
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.01.2024 - 14:40

Türkiye’de 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için çalışmalar devam ediyor. Bugün Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) partilerin temsilcilerinin katıldığı kura ile parti amblemlerinin oy pusulasında hangi sıralamada olacağı belli oldu.

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YSK Başkanı Ahmer Yener Başkanlığın yapılan kura seçimi sonrasında AK Parti ilk seçildi ve oy pusulasındaki 1’inci yeri aldı.

YSK Başkanı Ahmer Yener Başkanlığın yapılan kura seçimi sonrasında AK Parti ilk seçildi ve oy pusulasındaki 1’inci yeri aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 18’inci sırada yer aldığı kurada, İYİ Parti ise 2’inci sıradaki yer buldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 18’inci sırada yer aldığı kurada, İYİ Parti ise 2’inci sıradaki yer buldu.

Mecliste grubu bulunan Milliyetçi Hareket Partisi kuradan 31’inci sırada çıktı. DEM Parti’nin sıralamadaki yeri ise 9 oldu.

Mecliste grubu bulunan Milliyetçi Hareket Partisi kuradan 31’inci sırada çıktı. DEM Parti’nin sıralamadaki yeri ise 9 oldu.

İşte 35 partinin katılacağı seçme partiler oy pusulasındaki yerleri

İşte 35 partinin katılacağı seçme partiler oy pusulasındaki yerleri

  • Millet Partisi / 26. Sıra

  • MHP / 31. Sıra

  • HÜDAPAR / 20. Sıra

  • Yeni Türkiye Partisi / 17. Sıra

  • Gelecek Partisi / 16. Sıra

  • Sol Parti / 3. Sıra

  • Hak ve Özgürlükler Partisi / 21. Sıra

  • Memleket Partisi / 5. Sıra

  • Aydınlık ve Demokrasi Partisi / 30. Sıra

  • Demokratik Sol Parti / 7. Sıra

  • Adalet Birlik Partisi / 23. Sıra

  • Emek Partisi / 19. Sıra

  • Halkın Kurtuluş Partisi / 13. Sıra

  • Güç Birliği Partisi / 25. Sıra

  • Milli Yol Partisi / 27. Sıra

  • Adalet ve Kalkınma Partisi / 1. Sıra

  • Yeniden Refah Partisi / 8. Sıra

  • Zafer Partisi / 12. Sıra

  • Cumhuriyet Halk Partisi / 18. Sıra

  • Ocak Partisi / 22. Sıra

  • Vatan Partisi / 35. Sıra

  • Saadet Partisi / 34. Sıra

  • Anavatan Partisi / 6. Sıra

  • Türkiye İşçi Partisi / 32. Sıra

  • Bağımsız Türkiye Partisi / 15. Sıra

  • Anadolu Birliği Partisi / 11. Sıra

  • Genç Parti / 29. Sıra

  • Demokrat Parti / 24. Sıra

  • Adalet Partisi / 28.Sıra

  • Demokrasi ve Atılım Partisi / 33. Sıra

  • İYİ Parti / 2. Sıra

  • Büyük Birlik Partisi / 4. Sıra

  • Türkiye Komünist Partisi / 10. Sıra

  • Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi / 9. Sıra

  • Türkiye Komünist Hareketi / 14. Sıra

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