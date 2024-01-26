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Muharrem İnce 31 Mart Seçimleri İçin Memleket Partisi'nin Kararını Açıkladı

Muharrem İnce 31 Mart Seçimleri İçin Memleket Partisi'nin Kararını Açıkladı

memleket partisi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
26.01.2024 - 13:09 Son Güncelleme: 26.01.2024 - 13:24

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart yerel seçimleri hakkındaki kararını açıkladı. İnce, CHP ile ittifak söylentileri gündemdeyken seçimlere tek başına gireceklerini duyurdu.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin izleyeceği yol haritasını açıkladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin izleyeceği yol haritasını açıkladı.

Muharrem İnce, CHP ile ittifak iddialarına yanıt vererek seçimlere tek başına girme kararı aldıklarını duyurdu.

Muharrem İnce, CHP ile ittifak iddialarına yanıt vererek seçimlere tek başına girme kararı aldıklarını duyurdu.

İnce, imkanları çerçevesinde girebilecekleri her yerde aday çıkaracaklarını açıkladı.

İnce, imkanları çerçevesinde girebilecekleri her yerde aday çıkaracaklarını açıkladı.

İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Dersim" sözüne tepki göstererek "Bizim Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dersim bir bölgenin adıdır. Şeyh Sait haindir" dedi.

İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Dersim" sözüne tepki göstererek "Bizim Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dersim bir bölgenin adıdır. Şeyh Sait haindir" dedi.

İnce, CHP ile ittifak yapmak için beklentiniz nedir sorusuna şöyle yanıt verdi:

İnce, CHP ile ittifak yapmak için beklentiniz nedir sorusuna şöyle yanıt verdi:

'Değişmek başka bir şeydir, başkalaşmak başka bir şeydir. Benim bulunduğum bir parti değil orası. Böyle bir ittifak kurmak... Yarın şartlar değişir o zaman tekrar konuşuruz.CHP, İsveç'e evet deyince nasıl ittifak kuracağım, her gün DEM'lenirse nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı.'

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