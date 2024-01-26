Muharrem İnce 31 Mart Seçimleri İçin Memleket Partisi'nin Kararını Açıkladı

'Değişmek başka bir şeydir, başkalaşmak başka bir şeydir. Benim bulunduğum bir parti değil orası. Böyle bir ittifak kurmak... Yarın şartlar değişir o zaman tekrar konuşuruz.CHP, İsveç'e evet deyince nasıl ittifak kuracağım, her gün DEM'lenirse nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı.'