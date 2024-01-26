Muharrem İnce 31 Mart Seçimleri İçin Memleket Partisi'nin Kararını Açıkladı
Muharrem İnce 31 Mart Seçimleri İçin Memleket Partisi'nin Kararını Açıkladı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart yerel seçimleri hakkındaki kararını açıkladı. İnce, CHP ile ittifak söylentileri gündemdeyken seçimlere tek başına gireceklerini duyurdu.
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin izleyeceği yol haritasını açıkladı.
Muharrem İnce, CHP ile ittifak iddialarına yanıt vererek seçimlere tek başına girme kararı aldıklarını duyurdu.
İnce, imkanları çerçevesinde girebilecekleri her yerde aday çıkaracaklarını açıkladı.
İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Dersim" sözüne tepki göstererek "Bizim Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dersim bir bölgenin adıdır. Şeyh Sait haindir" dedi.
İnce, CHP ile ittifak yapmak için beklentiniz nedir sorusuna şöyle yanıt verdi:
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