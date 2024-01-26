64 Yıllık Gazete Satıldı: Yeni Sahibi Beşiktaş’ın Eski Yöneticisi Umut Güner Oldu
64 Yıllık Gazete Satıldı: Yeni Sahibi Beşiktaş’ın Eski Yöneticisi Umut Güner Oldu
Yayına hayatına ilk kez 1 Mart 1952 yılında başlayan ve sonrasında birçok kez el değiştirerek Dünya Gazetesi’nin yeni sahibi Umut Güner oldu. Güner, Beşiktaş’ın eski yönetimlerinde yöneticilik yapmıştı.
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Fatih Rıfkı Atay’ın kurucusu olduğu Dünya Gazetesi, 1 Mart 1952’de yayın hayatına başlamıştı. Gazete sonrasında birçok kez satıldı ve son olarak 1981'de Nezih Demirkent tarafından satın alındı.
Nezih Demirken ile birlikte sadece ekonomi yayınları yapan Dünya Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Didem Demirkent, gazeteyi Umut Güner’e devretti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Dünya gazetesi, "Türk ekonomi basınında koca bir çınar büyüdü. Bugün ekonomi basınında yetişen neredeyse tüm gazetecilerin yolu bu okuldan geçti ve Dünya kendi içinde bir okul oldu. Dünya gazetesi bugün, her biri bu okulda yetişmiş çalışanları ve Demirkent gazetecilik ilkeleriyle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz…" ifadeleri kullanıldı.
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