Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Faiz Artışında Son! Ekonomistler Merkez Bankası Faiz Kararını ve Metni Nasıl Yorumladı?

Faiz Artışında Son! Ekonomistler Merkez Bankası Faiz Kararını ve Metni Nasıl Yorumladı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.01.2024 - 14:31

Merkez Bankası, 2024 yılı ilk faiz kararını açıkladı. Ekonomistler beklentiler dahilinde açıklanan faiz kararını nasıl yorumladı?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Merkez Bankası, 2024 yılına faiz artışıyla başlarken, kararı açıkladığı metinde geleceğe yönelik sinyaller de verdi.

Merkez Bankası, 2024 yılına faiz artışıyla başlarken, kararı açıkladığı metinde geleceğe yönelik sinyaller de verdi.

İşte Merkez'in kararı ve açıklaması.

Sosyal medyada da uzmanlar faiz artışını yorumladı.

Sosyal medyada da uzmanlar faiz artışını yorumladı.
twitter.com

Faiz artışının kendisinden çok, geleceğe yönelik mesajların ilgi çektiği görüldü.

Faiz artışının kendisinden çok, geleceğe yönelik mesajların ilgi çektiği görüldü.
twitter.com

İşte ekonomistlerin faiz kararı yorumlarından bazıları.

İşte ekonomistlerin faiz kararı yorumlarından bazıları.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?