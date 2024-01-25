Faiz Artışında Son! Ekonomistler Merkez Bankası Faiz Kararını ve Metni Nasıl Yorumladı?
Faiz Artışında Son! Ekonomistler Merkez Bankası Faiz Kararını ve Metni Nasıl Yorumladı?
Merkez Bankası, 2024 yılı ilk faiz kararını açıkladı. Ekonomistler beklentiler dahilinde açıklanan faiz kararını nasıl yorumladı?
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Merkez Bankası, 2024 yılına faiz artışıyla başlarken, kararı açıkladığı metinde geleceğe yönelik sinyaller de verdi.
Sosyal medyada da uzmanlar faiz artışını yorumladı.
Faiz artışının kendisinden çok, geleceğe yönelik mesajların ilgi çektiği görüldü.
İşte ekonomistlerin faiz kararı yorumlarından bazıları.
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