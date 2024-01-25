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Yılın İlk Faiz Kararı Açıklandı: Merkez Bankası Faiz Artışında Devam Sinyali Verdi mi?

Yılın İlk Faiz Kararı Açıklandı: Merkez Bankası Faiz Artışında Devam Sinyali Verdi mi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.01.2024 - 14:00 Son Güncelleme: 25.01.2024 - 14:10

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısından faiz kararı çıktı. Merkez'in 2023 Haziran'dan bu yana sürdürdüğü faiz artışı sürerken, metinden 'tamam' sinyali geldi.

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Merkez'den beklenen 2024 yılının ilk faiz kararı açıklandı. TCMB PPK'dan çıkan kararda, politika faizi yüzde 42,5'ten piyasa beklentilerine paralel 250 baz puan artışla yüzde 45'e çıkarıldı.

Merkez'den beklenen 2024 yılının ilk faiz kararı açıklandı. TCMB PPK'dan çıkan kararda, politika faizi yüzde 42,5'ten piyasa beklentilerine paralel 250 baz puan artışla yüzde 45'e çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde 250 baz puan artışa gitti. 

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 45,00'a yükseltildi.

2023 yılına politika faizinde yüzde 9 oranında başlayan TCMB PPK'da Şubat 2023'te 500 baz puanlık indirimle yüzde 8,5'e çekilen faiz oranı, Haziran 2023'te değişen yönetimle birlikte artışa yönelmişti. Haziran-Aralık döneminde 3400 baz puan artışla politika faizi yüzde 42,5'e çıkmıştı.

2023 yılına politika faizinde yüzde 9 oranında başlayan TCMB PPK'da Şubat 2023'te 500 baz puanlık indirimle yüzde 8,5'e çekilen faiz oranı, Haziran 2023'te değişen yönetimle birlikte artışa yönelmişti. Haziran-Aralık döneminde 3400 baz puan artışla politika faizi yüzde 42,5'e çıkmıştı.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 22 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Aralık ayında manşet enflasyon son Enflasyon Raporu’nda sunulan görünümle uyumlu bir artış kaydetmiştir" denilerek karar metni şu şekilde oldu:

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Aralık ayında manşet enflasyon son Enflasyon Raporu’nda sunulan görünümle uyumlu bir artış kaydetmiştir" denilerek karar metni şu şekilde oldu:

Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin, öngörülen dezenflasyon süreci ile tutarlı seyrettiğine işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında başlayan sınırlı iyileşmenin devam ettiğini değerlendirmektedir. Dış finansman koşulları, rezervlerdeki güçlenme, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmüştür. 

"Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir" ifadesi metinde dikkat çekti. Faiz artış döngüsünde "tamam" sinyali gelmiş oldu.

"Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir" ifadesi metinde dikkat çekti. Faiz artış döngüsünde "tamam" sinyali gelmiş oldu.

Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kurul, sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasını destekleyecektir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir.

"Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir."

"Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir."

 

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.'

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

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