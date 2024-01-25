Yılın İlk Faiz Kararı Açıklandı: Merkez Bankası Faiz Artışında Devam Sinyali Verdi mi?
Yılın İlk Faiz Kararı Açıklandı: Merkez Bankası Faiz Artışında Devam Sinyali Verdi mi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısından faiz kararı çıktı. Merkez'in 2023 Haziran'dan bu yana sürdürdüğü faiz artışı sürerken, metinden 'tamam' sinyali geldi.
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Merkez'den beklenen 2024 yılının ilk faiz kararı açıklandı. TCMB PPK'dan çıkan kararda, politika faizi yüzde 42,5'ten piyasa beklentilerine paralel 250 baz puan artışla yüzde 45'e çıkarıldı.
2023 yılına politika faizinde yüzde 9 oranında başlayan TCMB PPK'da Şubat 2023'te 500 baz puanlık indirimle yüzde 8,5'e çekilen faiz oranı, Haziran 2023'te değişen yönetimle birlikte artışa yönelmişti. Haziran-Aralık döneminde 3400 baz puan artışla politika faizi yüzde 42,5'e çıkmıştı.
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Aralık ayında manşet enflasyon son Enflasyon Raporu’nda sunulan görünümle uyumlu bir artış kaydetmiştir" denilerek karar metni şu şekilde oldu:
"Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir" ifadesi metinde dikkat çekti. Faiz artış döngüsünde "tamam" sinyali gelmiş oldu.
"Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir."
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