Kritik İBB Seçim Anketi: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu Önde?
Kritik İBB Seçim Anketi: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu Önde?
Partilerin yerel seçim çalışmaları devam ederken, anket şirketleri de seçmenlerle yaptığı ilk anketleri paylaşmaya başladı. AK Parti’nin adayının Murat Kurum olması sonrasında yapılan seçim anketinde, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun rakibinin önünde olduğu ortaya çıktı.
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Gazeteci Abdulkadir Selvi, Optimar’ın yaptığı İBB seçim anketinin sonuçlarını Hürriyet Gazetesi’ndeki köşesine taşıdı.
AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 16-19 Ocak tarihleri arasında 2 bin 205 kişi ile yaptığı İBB seçim anketinde, Ekrem İmamoğlu önde çıktı.
Optimar’ın sorduğu “Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu seçilmelidir” sorusuna, Murat Kurum seçilmeli diyenlerin oranı yüzde 42.1, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 46.3 çıkmış.
Kararsızım diyenlerin oranı yüzde 5.7’yken hiçbiri diyenler yüzde 5.9’da kalmış.
Selvi, bu anket sonuçlarının İBB seçimlerini ‘bıçak sırtında’ geçeceği olarak yorumluyor.
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Ayrıca anketin dikkat çeken bir sonucu, İstanbul seçim yarışının ülke genel siyasetinde de önemli olacağını ortaya koyuyor.
Son olarak ankette son yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu’na İYİ Parti ve şimdiki adı olan DEM Parti olan HDP’nin desteği de hatırlatılmış ve “Ekrem İmamoğlu adı geçen partilerden birinin desteğiyle seçimi kazanabilir mi?” diye sorulmuş.
Ankete katılanlarda “Evet kazanır” diyenlerin oranı yüzde 33.5 olurken, “Hayır kazanamaz” diyenlerin oranı yüzde 61.7 çıkmış.
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