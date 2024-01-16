İstanbul Seçim Anketi: Ekrem İmamoğlu’ndan Murat Kurum’a Fark
İstanbul Seçim Anketi: Ekrem İmamoğlu’ndan Murat Kurum’a Fark
31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için en büyük yarışın İstanbul’da geçmesi bekleniyor. Son yayınlanan seçim anketine göre, mevcut başkan Ekrem İmamoğlu’nun, AK Parti adayı Murat Kurum’a yaklaşık yüzde 4 oranında fark attığı görülüyor.
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Türkiye geçtiğimiz mayıs ayında yapılan genel seçimler sonrasında yeniden seçim atmosferine girdi.
Partiler, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için sıkı çalışma içinde. AK Parti ve CHP’nin en büyük yarışı ise kuşkusuz İstanbul’da olacak.
ASAL Araştırma, AK Parti’nin İstanbul adayının belli olması sonrasında yaptığı saha araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
ASAL’ın seçim askerine göre; Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum’un 3,6 puan önünde.
Şirketin açıklaması şöyle: "İstanbul saha araştırmamızı soranlara ithafen; Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum’dan 3,6 puan önde.. İyi Parti- DEM Parti-Yeniden Refah Partisi ile Diğer Partilerin adaylarının açıklanmasının ardından yapacağımız çalışmalarda tablo daha da netleşmiş olacak.”
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