İstanbul Seçim Anketi: Ekrem İmamoğlu’ndan Murat Kurum’a Fark

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için en büyük yarışın İstanbul’da geçmesi bekleniyor. Son yayınlanan seçim anketine göre, mevcut başkan Ekrem İmamoğlu’nun, AK Parti adayı Murat Kurum’a yaklaşık yüzde 4 oranında fark attığı görülüyor.