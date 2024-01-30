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Tüm Mal Varlığına El Konulan Cem Uzan'a Bir Darbe de Fransız Avukatı Vurdu ve Davayı Terk Etti

Tüm Mal Varlığına El Konulan Cem Uzan'a Bir Darbe de Fransız Avukatı Vurdu ve Davayı Terk Etti

Cem Uzan
GNS
GNS - Onedio Editörü
30.01.2024 - 10:24

İmar Bankası ila ilgili Uzanlar aleyhine açılan ve kesinleşen mahkeme kararı, Cem Uzan ve kardeşi Hakan Uzan'ın 47 yıl hapsini kesinleştirmişti. Firari olarak görülen Cem Uzan bu süre zarfında Fransa'da da 20'yi aşkın dava kaybetmişti. Akşam gazetesinde yer alan habere göre eski siyasetçiye bir kötü haber de Fransız avukatından geldi. Uzan davası artık yeni bir avukat arayacak.

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İmar Bankası'nı usulsüz işlemler ile boşalttıkları söylenen ve müfettiş raporlarıyla bu durum onaylanan Uzan ve Hakan Uzan aleyhine açılan davada, Uzanlar'ın 47 yılı aşkın hapis cezası alması kesinleşmişti.

İmar Bankası'nı usulsüz işlemler ile boşalttıkları söylenen ve müfettiş raporlarıyla bu durum onaylanan Uzan ve Hakan Uzan aleyhine açılan davada, Uzanlar'ın 47 yılı aşkın hapis cezası alması kesinleşmişti.

Başta Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve ardından Vodafone, Motorola ve Blackrock gibi şirketlerin şikayet ettiği Cem Uzan ve aile fertlerine açılan dava yaklaşık üç senedir devam ediyor.

Alınan kararların Fransa'da da geçerli olabilmesi adına TMSF, 2017 yılında Uzanlar'a dava açmaya başlamıştı.

Alınan kararların Fransa'da da geçerli olabilmesi adına TMSF, 2017 yılında Uzanlar'a dava açmaya başlamıştı.

Hakan Uzan ve Cem Uzan ise ihtiyati tedbirlerin kaldırılması ve Paris'te kendileri hakkında açılan davaların reddedilmesi için harekete geçmişti. Ancak Uzanlar'ın hamlelerinin büyük bir çoğunluğu Paris yerel mahkemeleri tarafından ve temyiz mahkemeleri tarafından red kararı yedi.

TMSF'nin ve davada yer alan şirketlerin toplamda 68 milyar dolar tazminat talep ettikleri biliniyor.

TMSF'nin ve davada yer alan şirketlerin toplamda 68 milyar dolar tazminat talep ettikleri biliniyor.

Davalılar ise konu karşısında ilk cevap dilekçelerini sunmuşlardı.

Üç yıllık dava sürerken Cem Uzan'a bir darbe de ünlü Fransız avukatı Christiane Feral-Schuhl’den geldi.

Üç yıllık dava sürerken Cem Uzan'a bir darbe de ünlü Fransız avukatı Christiane Feral-Schuhl’den geldi.

Fransa’daki Paris Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, Hakan ve Cem Uzan'ın avukatlığını üstlenen eski Paris Barosu Başkanı Christiane Feral-Schuhl’in istifa ederek davadan çekilmek istediği öğrenildi.

Siyasi davalardaki konumuyla ünlü olan ve oldukça başarılı bir isim olan Fransız avukat Christiane Feral-Schuhl'in bıraktığı davada yerine kimin geçeceği henüz belli değil.

Siyasi davalardaki konumuyla ünlü olan ve oldukça başarılı bir isim olan Fransız avukat Christiane Feral-Schuhl'in bıraktığı davada yerine kimin geçeceği henüz belli değil.

Uzanlar'ın hangi hukuk bürosuyla ya da avukatla anlaşacağına dair bir netlik söz konusu değil.

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Tabii bu süreçte Cem Uzan, Fransa'daki bankalardan para çekemiyor.

Tabii bu süreçte Cem Uzan, Fransa'daki bankalardan para çekemiyor.

Önceki davaları kaybetmesi dolayısıyla Fransa'daki mal varlığı ve banka hesapları üzerinde ihtiyati tedbir kararı alınmış olan Cem Uzan, bankalardan para çekemiyor.

Uzan ailesinin açtığı kamu zararının, DİBS’e endekslendiğinde günümüz parasıyla yaklaşık 17 milyar dolara karşılık geldiği ifade ediliyor.

Uzan ailesinin açtığı kamu zararının, DİBS’e endekslendiğinde günümüz parasıyla yaklaşık 17 milyar dolara karşılık geldiği ifade ediliyor.

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