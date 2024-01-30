Tüm Mal Varlığına El Konulan Cem Uzan'a Bir Darbe de Fransız Avukatı Vurdu ve Davayı Terk Etti

İmar Bankası ila ilgili Uzanlar aleyhine açılan ve kesinleşen mahkeme kararı, Cem Uzan ve kardeşi Hakan Uzan'ın 47 yıl hapsini kesinleştirmişti. Firari olarak görülen Cem Uzan bu süre zarfında Fransa'da da 20'yi aşkın dava kaybetmişti. Akşam gazetesinde yer alan habere göre eski siyasetçiye bir kötü haber de Fransız avukatından geldi. Uzan davası artık yeni bir avukat arayacak.