Tüm Mal Varlığına El Konulan Cem Uzan'a Bir Darbe de Fransız Avukatı Vurdu ve Davayı Terk Etti
Tüm Mal Varlığına El Konulan Cem Uzan'a Bir Darbe de Fransız Avukatı Vurdu ve Davayı Terk Etti
İmar Bankası ila ilgili Uzanlar aleyhine açılan ve kesinleşen mahkeme kararı, Cem Uzan ve kardeşi Hakan Uzan'ın 47 yıl hapsini kesinleştirmişti. Firari olarak görülen Cem Uzan bu süre zarfında Fransa'da da 20'yi aşkın dava kaybetmişti. Akşam gazetesinde yer alan habere göre eski siyasetçiye bir kötü haber de Fransız avukatından geldi. Uzan davası artık yeni bir avukat arayacak.
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İmar Bankası'nı usulsüz işlemler ile boşalttıkları söylenen ve müfettiş raporlarıyla bu durum onaylanan Uzan ve Hakan Uzan aleyhine açılan davada, Uzanlar'ın 47 yılı aşkın hapis cezası alması kesinleşmişti.
Alınan kararların Fransa'da da geçerli olabilmesi adına TMSF, 2017 yılında Uzanlar'a dava açmaya başlamıştı.
TMSF'nin ve davada yer alan şirketlerin toplamda 68 milyar dolar tazminat talep ettikleri biliniyor.
Üç yıllık dava sürerken Cem Uzan'a bir darbe de ünlü Fransız avukatı Christiane Feral-Schuhl’den geldi.
Siyasi davalardaki konumuyla ünlü olan ve oldukça başarılı bir isim olan Fransız avukat Christiane Feral-Schuhl'in bıraktığı davada yerine kimin geçeceği henüz belli değil.
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Tabii bu süreçte Cem Uzan, Fransa'daki bankalardan para çekemiyor.
Uzan ailesinin açtığı kamu zararının, DİBS’e endekslendiğinde günümüz parasıyla yaklaşık 17 milyar dolara karşılık geldiği ifade ediliyor.
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