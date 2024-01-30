Starbucks Yeni Zamlı Fiyatlarıyla Kahve Severlere Darbe Vurdu: En Ucuz İçecek Kaç TL Olacak?
Starbucks Yeni Zamlı Fiyatlarıyla Kahve Severlere Darbe Vurdu: En Ucuz İçecek Kaç TL Olacak?
Türkiye'nin pek çok yerinde de bulunan dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ın ürünlerine zam geleceği iddia edildi. Sosyal medyada kısa bir süre içerisinde yayılan haberin ardından kahve severler cüzdanlarına yapılacak darbeye karşı isyan etti. 1 Şubat itibariyle geçerli olacağı iddia edilen zamlara göre en düşük içecek fiyatı ne kadar olacak?
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Dünyanın en ünlü ve popüler kahve zincirleri arasında yer alan Starbucks, ülkemizde de faaliyet gösteriyor bildiğiniz gibi.
Son olarak Temmuz ayının sonunda uygulanan zamlar kahvelerin fiyatlarını ateş pahası haline getirmiş, cep yakmaya başlamıştı.
Getirdiği zamlara karşın popülerliğini korumaya devam eden Starbucks'ın 1 Şubat itibariyle yeni bir zam yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Peki 1 Şubat itibariyle geçerli olacağı iddia edilen Starbucks zammının ardından en uygun içecek kaç para oldu?
En çok tercih edilen içeceklerden küçük boy lattenin 74 TL, küçük boy filtre kahvenin 60 TL olduğu görüldü. En pahalı içecek ise 125 TL'den satışa sunulacak gibi duruyor.
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1 Şubat itibariyle zam geleceği söylenen Starbucks'ın yeni fiyat listesinin bu şekilde olduğu söyleniyor:
Siz bu fiyatlar için ne diyorsunuz?
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