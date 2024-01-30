Starbucks Yeni Zamlı Fiyatlarıyla Kahve Severlere Darbe Vurdu: En Ucuz İçecek Kaç TL Olacak?

Zamma dair resmi bir açıklama yok ancak sosyal medyada dolanan fiyat listesine bakıldığında en düşük içeceğin 35 TL olan çay olduğu görülüyor. Ardından espressonun 40 TL ile ikinci sırada olduğu, 53 TL olan Türk kahvesinin ise en uygun üçüncü ürün olduğu görülüyor.