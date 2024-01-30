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Starbucks Yeni Zamlı Fiyatlarıyla Kahve Severlere Darbe Vurdu: En Ucuz İçecek Kaç TL Olacak?

Starbucks Yeni Zamlı Fiyatlarıyla Kahve Severlere Darbe Vurdu: En Ucuz İçecek Kaç TL Olacak?

Starbucks
GNS
GNS - Onedio Editörü
30.01.2024 - 09:39

Türkiye'nin pek çok yerinde de bulunan dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ın ürünlerine zam geleceği iddia edildi. Sosyal medyada kısa bir süre içerisinde yayılan haberin ardından kahve severler cüzdanlarına yapılacak darbeye karşı isyan etti. 1 Şubat itibariyle geçerli olacağı iddia edilen zamlara göre en düşük içecek fiyatı ne kadar olacak?

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Dünyanın en ünlü ve popüler kahve zincirleri arasında yer alan Starbucks, ülkemizde de faaliyet gösteriyor bildiğiniz gibi.

Dünyanın en ünlü ve popüler kahve zincirleri arasında yer alan Starbucks, ülkemizde de faaliyet gösteriyor bildiğiniz gibi.

Geçtiğimiz aylarda ürünlerine getirdiği üst üste zamlarla dikkat çeken Starbucks, bir süredir sabit fiyatlar üzerinden satışlarını gerçekleştiriyordu.

Son olarak Temmuz ayının sonunda uygulanan zamlar kahvelerin fiyatlarını ateş pahası haline getirmiş, cep yakmaya başlamıştı.

Son olarak Temmuz ayının sonunda uygulanan zamlar kahvelerin fiyatlarını ateş pahası haline getirmiş, cep yakmaya başlamıştı.

Türkiye'nin pek çok ilinde şubesi bulunan Starbucks, dünyada en yüksek şubeye sahip ülkeler arasında sekizinci. Çünkü toplam 562 adet Starbucks şubesi aktif olarak iş yapıyor.

Getirdiği zamlara karşın popülerliğini korumaya devam eden Starbucks'ın 1 Şubat itibariyle yeni bir zam yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Getirdiği zamlara karşın popülerliğini korumaya devam eden Starbucks'ın 1 Şubat itibariyle yeni bir zam yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

İddialara göre Starbucks'ın zamlı fiyat listesi internete sızdı. Geçtiğimiz Temmuz zammı ile birlikte fiyatı 39 TL'den 45 TL'ye çıkan filtre kahvenin bile, diğer kremalı ve şuruplu kahvelerin eski fiyatlarına kıyasla artık 'pahalı' kategorisine girmeye başladığı görüldü.

Peki 1 Şubat itibariyle geçerli olacağı iddia edilen Starbucks zammının ardından en uygun içecek kaç para oldu?

Peki 1 Şubat itibariyle geçerli olacağı iddia edilen Starbucks zammının ardından en uygun içecek kaç para oldu?

Zamma dair resmi bir açıklama yok ancak sosyal medyada dolanan fiyat listesine bakıldığında en düşük içeceğin 35 TL olan çay olduğu görülüyor. Ardından espressonun 40 TL ile ikinci sırada olduğu, 53 TL olan Türk kahvesinin ise en uygun üçüncü ürün olduğu görülüyor.

En çok tercih edilen içeceklerden küçük boy lattenin 74 TL, küçük boy filtre kahvenin 60 TL olduğu görüldü. En pahalı içecek ise 125 TL'den satışa sunulacak gibi duruyor.

En çok tercih edilen içeceklerden küçük boy lattenin 74 TL, küçük boy filtre kahvenin 60 TL olduğu görüldü. En pahalı içecek ise 125 TL'den satışa sunulacak gibi duruyor.

Dönemsel içecekler arasında yer alan bazı ürünlerin büyük boyunun 125 TL'den satılmaya başlanacağı görülüyor.

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1 Şubat itibariyle zam geleceği söylenen Starbucks'ın yeni fiyat listesinin bu şekilde olduğu söyleniyor:

1 Şubat itibariyle zam geleceği söylenen Starbucks'ın yeni fiyat listesinin bu şekilde olduğu söyleniyor:

Siz bu fiyatlar için ne diyorsunuz?

Siz bu fiyatlar için ne diyorsunuz?

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