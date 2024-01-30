Zengin Daha Zengin, Kalanlar Fakirlikte Toplanıyor: TÜİK Gelir Dağılımındaki Bozulmayı Gözler Önüne Serdi!
Zengin Daha Zengin, Kalanlar Fakirlikte Toplanıyor: TÜİK Gelir Dağılımındaki Bozulmayı Gözler Önüne Serdi!
TÜİK'in yayımladığı Gelir Dağılımı İstatistikleri'nde 2023 verileri açıklandı. En fakir kesimdeki artış gözler önüne serildi. Gelir dağılımı eşitsizliğini ölçen Gini katsayısı 0,433 tarihi bir seviyeye çıkarken, en zengin yüzde 20'lik kesimin toplam gelirden aldığı pay da yüzde 49,8 ile zirveye taşındı.
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TÜİK'in Gelir Dağılımı İstatistikleri verisi 2023 yılı sonuçları, 2022 yılına göre dağılımdaki bozulmayı gösterdi.
2006'ya kadar gidilebilen veri setinde bu oranlar en zirve oldu.
Orta sınıfın çöküşünden bahsedilirken, 2023'te gelirini artıran tek kesim zenginler oldu. 3. yüzde 20 denilen kesimin de aldığı pay yüzde 14,7'den 14'e geriledi.
Gelir eşitsizliği göstergesi olan Gini katsayısı 2023'te 0,018 puan artarak 0,433 olarak tahmin edilirken, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitlik, 1'e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulma anlamına geliyor.
Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri, yüzde 72,3 artarak 83 bin 808 TL'ye çıktı.
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Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirini aylık olarak baktığımızda asgari ücretle birlikte değişimi de enflasyonu gözler önüne serdi.
Ancak asıl dikkat çekici olan ise yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin aylık bazda, yıllık ortalama asgari ücrete oranında görüldü.
Toplam gelir içerisinde en yüksek payı, yüzde 48,5 ile maaş ve ücret geliri alırken, ardından yüzde 22,1 ile müteşebbis geliri, yüzde 17,6 ile sosyal transfer geliri oluşturdu.
En yüksek gelir eğitim düzeylerinde yükseköğretim mezunlarında görülürken, artış oranlarında ise yükseköğretim mezunları sadece okuma yazma bilmeyenleri geçebildi.
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