Zengin Daha Zengin, Kalanlar Fakirlikte Toplanıyor: TÜİK Gelir Dağılımındaki Bozulmayı Gözler Önüne Serdi!

Gini katsayısı da 2006'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, 'Tüm sosyal transferler hariç tutulduğunda' 0,520 seviyesine çıkarken, 'emekli ve dul yetim maaşı dahil diğer tüm sosyal transfer gelirleri hariç tutulduğunda' da 0,445 seviyesine çıktı.

Yine gelir dağılımındaki adalet göstergelerinden olan en yüksek gelir elde eden yüzde 20'lik kesimin elde ettiği payın en düşük gelir elde eden yüzde 20'lik kesimin elde ettiği paya oranı olan P80/P20 oranına bakıldığında 7,9'dan 8,4'e çıkan oran görülürken, yüzde 10'luk dilimlerle bakıldığında da P90/P10 oranı 14,2'den 15,0'e yükseldi.