Kaosuyla Birlikte Geliyor: Tekirdağ Belediye Başkanı'nın Oğlu Kısmetse Olur'a Katıldı!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde ortalık karışıyor. Dilara ile birlikte olan Oğuzhan ile gizlice görüştüğü iddia edilen Rümeysa'nın eski sevgilisinin programa dahil olacağı söylentisi gündeme bomba gibi düştü. Rümeysa'nın bu eski sevgilisinin ise Tekirdağ Belediye Başkanı'nın oğlu olduğu söyleniyor!