Kaosuyla Birlikte Geliyor: Tekirdağ Belediye Başkanı'nın Oğlu Kısmetse Olur'a Katıldı!
Kaosuyla Birlikte Geliyor: Tekirdağ Belediye Başkanı'nın Oğlu Kısmetse Olur'a Katıldı!
Kaynak: https://twitter.com/yasinozbek_/statu...
Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde ortalık karışıyor. Dilara ile birlikte olan Oğuzhan ile gizlice görüştüğü iddia edilen Rümeysa'nın eski sevgilisinin programa dahil olacağı söylentisi gündeme bomba gibi düştü. Rümeysa'nın bu eski sevgilisinin ise Tekirdağ Belediye Başkanı'nın oğlu olduğu söyleniyor!
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Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde ortalık karışıyor!
Bildiğiniz üzere çekimlere bir süre ara verilmişti. Yeniden başlayan çekimlerin bölümleri de yeni yeni yayınlanmaya başladı. Bu ara dönüşü ise Dilara, Oğuzhan'ın kendisini Rümeysa ile aldattığını iddia ederek herkesi şoke etti.
Dilara'nın iddiasına göre ilişkilerine hala devam ettikleri bu arada Oğuzhan, Rümeysa ile flörtleşmiş. İkili bu iddiayı yalanlasa da Dilara elinde kanıtlar olduğunu da belirtti.
Bu iddia eve bomba gibi düşerken yaşananların etkisi hala sürmekte. Dilara'nın getireceği kanıtlar da oldukça merakla bekleniyor.
Yaşanan bunca kaosun arasında eve iki aday geldi. Biri televizyon ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur'un 2. sezonuna damgasını vuran Rabia Karaca olurken damat adayı ise hali hazırda evde bulunan ve Oğuz ile aşk yaşayan Nihle'nin abisi Talha Kopan oldu.
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Yeni adayların şoke içinde izlediği Rümeysa, Dilara ve Oğuzhan arasında yaşanan 'ihanet' olayıyla ilgili bomba bir iddia daha ortaya atıldı.
İddiaya göre Rümeysa'nın eski sevgilisi programa aday olarak katılacak! Söylenenlere göre Rümeysa program içerisindeyken de bu kişiyle görüşmeyi sürdürmüş.
Hatta bu kişi, programın başlarında rahatsızlık yaşayıp ameliyat olan Rümeysa'nın tüm hastane masraflarını da karşılamış!
Tüm bu iddiaların sahibi Yasin Özbek, bu sürpriz ismin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Hazar isimli olduğunu belirtti.
Hazar ile ilgili sosyal medyada bir bilgi edinilemezken Rümeysa'nın bir önceki ilişkisinin de yine eskiden flörtleştiği Kaan olduğunu belirtmek istedik...
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