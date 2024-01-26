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Survivor'da Turabi'nin Bir Anda Hırlamaya Başlaması Sosyal Medyanın Diline Çok Fena Düştü!

Survivor'da Turabi'nin Bir Anda Hırlamaya Başlaması Sosyal Medyanın Diline Çok Fena Düştü!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
26.01.2024 - 18:51

Survivor All Star 2024'ün olaylı ismi Turabi, bir anda hırlamaya başlayınca olanlar oldu! Turabi'nin hırladığı anlar sosyal medya goygoycularının diline çok fena düştü!

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Survivor All Star 2024 tüm kaosuyla devam ediyor.

Survivor All Star 2024 tüm kaosuyla devam ediyor.

Daha program başlamadan yaptığı açıklamalar ve sert çıkışlarıyla sönmeyecek bir yangının fitilini ateşleyen Turabi, şu an en çok konuşulan isimler arasında yer arıyor.

Daha program başlamadan yaptığı açıklamalar ve sert çıkışlarıyla sönmeyecek bir yangının fitilini ateşleyen Turabi, şu an en çok konuşulan isimler arasında yer arıyor.

Daha önce 2 kez şampiyon olduğu Survivor'da "Allah'ın hakkı üçtür" diyerek tekrar şampiyon olmaya geldiğini belirten Turabi'nin asla geri vitesi yok! Alayına isyan modunda takılıyor kendisi.

Daha önce 2 kez şampiyon olduğu Survivor'da "Allah'ın hakkı üçtür" diyerek tekrar şampiyon olmaya geldiğini belirten Turabi'nin asla geri vitesi yok! Alayına isyan modunda takılıyor kendisi.

Kimseye eyvallahı olmayan Turabi, önüne gelene atarlanırken arada programın ve yayınlandığı kanalın sahibi Acun'u bile haşladı!

Kimseye eyvallahı olmayan Turabi, önüne gelene atarlanırken arada programın ve yayınlandığı kanalın sahibi Acun'u bile haşladı!

Her an patlamaya hazır bir bomba gibi duran Turabi, geçen gün programda bir anda 'hırlamaya' başladı!

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Turabi'nin bu anlarına ise sosyal medyada yorum yağdı.

Turabi'nin bu anlarına ise sosyal medyada yorum yağdı.
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Ve bazı benzetmelerde bulunuldu...

Ve bazı benzetmelerde bulunuldu...
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

Valla ne diyelim bilemedik. 😂

Valla ne diyelim bilemedik. 😂
twitter.com

Yorumu size bırakıyoruz.

Yorumu size bırakıyoruz.
twitter.com

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