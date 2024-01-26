Survivor'da Turabi'nin Bir Anda Hırlamaya Başlaması Sosyal Medyanın Diline Çok Fena Düştü!
Survivor'da Turabi'nin Bir Anda Hırlamaya Başlaması Sosyal Medyanın Diline Çok Fena Düştü!
Survivor All Star 2024'ün olaylı ismi Turabi, bir anda hırlamaya başlayınca olanlar oldu! Turabi'nin hırladığı anlar sosyal medya goygoycularının diline çok fena düştü!
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Survivor All Star 2024 tüm kaosuyla devam ediyor.
Daha program başlamadan yaptığı açıklamalar ve sert çıkışlarıyla sönmeyecek bir yangının fitilini ateşleyen Turabi, şu an en çok konuşulan isimler arasında yer arıyor.
Daha önce 2 kez şampiyon olduğu Survivor'da "Allah'ın hakkı üçtür" diyerek tekrar şampiyon olmaya geldiğini belirten Turabi'nin asla geri vitesi yok! Alayına isyan modunda takılıyor kendisi.
Kimseye eyvallahı olmayan Turabi, önüne gelene atarlanırken arada programın ve yayınlandığı kanalın sahibi Acun'u bile haşladı!
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Turabi'nin bu anlarına ise sosyal medyada yorum yağdı.
Ve bazı benzetmelerde bulunuldu...
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Valla ne diyelim bilemedik. 😂
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