Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'a Yapılan Edit Başka Bir Evrende En Güzel Halleriyle Hepimizi Duygulandırdı

Bir dönem Medcezir dizisinde partner olan ve aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'u şimdilerde Gaddar ve Aile dizilerinde izliyoruz. Yağmur isimli bir Twitter kullanıcısı ise iki diziden de aldığı Çağatay ve Serenay sahneleriyle yaptığı editle sosyal medyaya damgasını vurdu!