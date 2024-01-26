Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'a Yapılan Edit Başka Bir Evrende En Güzel Halleriyle Hepimizi Duygulandırdı

Bir dönem Medcezir dizisinde partner olan ve aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'u şimdilerde Gaddar ve Aile dizilerinde izliyoruz. Yağmur isimli bir Twitter kullanıcısı ise iki diziden de aldığı Çağatay ve Serenay sahneleriyle yaptığı editle sosyal medyaya damgasını vurdu!
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Türk televizyon sektörünün efsaneleri arasında yer alan dizilerden birisi de şüphesiz ki Medcezir.
Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Taner Ölmez, Barış Falay, Mine Tugay, Hazar Ergüçlü, Metin Akdülger gibi birçok başarılı ismi bir araya getiren dizi, hala adından söz ettirmeye devam ediyor.
Senaryosunun yanı sıra Serenay ve Çağatay'ın dizideki partnerliklerini gerçek hayata da aktarması belki de dizinin bu kadar popülerleşmesinin en büyük sebeplerinden biriydi.
Dizi bittikten sonra uzun bir süre daha birlikteliklerini devam ettiren çift, o dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olmuştu.
Fakat çiftimizin aşkı maalesef bir süre daha devam etti ve sonra bitti... Hala magazin ve dizi sektörü bu ayrılığı aşabilmiş değil.
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Yıllar geçti, araya başka insanlar başka projeler girdi ama bu ikili hala unutulmadı! Şimdilerde Serenay, Kıvanç Tatlıtuğ ile Aile dizisinde; Çağatay ise Sümeyye Aydoğan ile Gaddar dizisinde yer alıyorlar.
Gaddar dizisinin de başlamasının ardından iki diziden de alınan sahnelerle yapılan Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya editi sosyal medyaya damgasını vurdu.
Edit yapma dalında bir Oscar olsa şüphesiz sahibi olacak olan Türk izleyicilerimiz yine yapmışlar yapacağını!
Edite senaryo bile yazıldı!
Medcezir hayranlarının ise gözleri yaşlıydı...
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Bi' gözümüz dolmadı değil!
Editin başarısına da övgü dolu yorumlar yapıldı.
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Peki siz bu editi nasıl buldunuz?
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