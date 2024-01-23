Resmen Geçmişe Gittik! Medcezir Ekibinden Yıllar Sonra Gelen Set Fotoğrafa Gözleriniz Dolacak
Resmen Geçmişe Gittik! Medcezir Ekibinden Yıllar Sonra Gelen Set Fotoğrafa Gözleriniz Dolacak
2013-2015 yılları arası yayınlansa da hiçbir zaman hafızalardan silinmeyen dizi Medcezir, pek çoğumuzun en iyiler listesinde yer alıyor. Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un muhteşem uyumu, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Metin Akdülger, Barış Falay ve Mine Tugay gibi pek çok ünlü ismin rol aldığı bu efsane diziyi unutmak elbette mümkün değil. Finalinin üstünden yaklaşık 9 yıl geçmişken dizinin setinden ilk kez gördüğümüz bir fotoğraf geldi. Ve tabii ki çok duygulandık...
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Gelmiş geçmiş en iyi Türk dizilerinden biri olan Medcezir, pek çoğumuz için en iyi diziler arasında yer alıyor.
O kadar muhteşem bir diziydi ki bizler için, Mira ve Yaman'ın aşkı, Eylül ve Mert'in eğlenceli ilişkisi ve tüm karakterlerini ayrı ayrı seviyorduk.
Finalinin üstünden yaklaşık 9 yıl geçen dizinin ardından her bir oyuncu fazlasıyla gelişti, bambaşka yerlere ulaştı.
Kısacası hepsi devleşti!
Bunca yıl sonra bile popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Medcezir'le ilgili herkesi duygulandıran bir gelişme yaşandı.
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Diziden daha önce görmediğimiz bir fotoğraf paylaşıldı! 🥹
Tek duygulanan biz değiliz değil mi?
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