Resmen Geçmişe Gittik! Medcezir Ekibinden Yıllar Sonra Gelen Set Fotoğrafa Gözleriniz Dolacak

2013-2015 yılları arası yayınlansa da hiçbir zaman hafızalardan silinmeyen dizi Medcezir, pek çoğumuzun en iyiler listesinde yer alıyor. Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un muhteşem uyumu, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Metin Akdülger, Barış Falay ve Mine Tugay gibi pek çok ünlü ismin rol aldığı bu efsane diziyi unutmak elbette mümkün değil. Finalinin üstünden yaklaşık 9 yıl geçmişken dizinin setinden ilk kez gördüğümüz bir fotoğraf geldi. Ve tabii ki çok duygulandık...