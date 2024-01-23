Aile Dizisinde Aslan'ın Devin'e Masaj Yaptığı Sahne Libidoları Arşa Çıkardı
Aile Dizisinde Aslan'ın Devin'e Masaj Yaptığı Sahne Libidoları Arşa Çıkardı
Aile dizisinin yeni bölümünde Devin ve Aslan'ın arasındaki masaj sahnesi ortalığı alev alev yaktı. Hamilelik eğitiminde diyaloglarıyla güldüren çiftin sahnesi ve yorumları için sizleri şöyle alalım.👇
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Geçtiğimiz günlerde final haberini aldığımız "Aile" dizisi, her bölümüyle bizleri heyecanlandırıyor.
Aslan ve Devin'in arasındaki enerji, Devin'in hamilelik haberi derken ikiliyle ilgili her adımı merakla takip ediyoruz.
Son bölümde hamilelik eğitimine katılan Devin ve Aslan arasındaki diyalog ortalığı alev alev yaktı.
Devin'e masaj yapan Aslan, bi' başka masaj yapınca Devin'in tepkisi gündem oldu.
O anları şöyle bırakalım...
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Ardından yorumlar da gecikmedi.👇
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