Aile Dizisinin Yıldızları Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın Son Pozu "Uyum Deyince de Siz" Dedirtti
Aile Dizisinin Yıldızları Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın Son Pozu "Uyum Deyince de Siz" Dedirtti
Aile dizisinin son bölümünden Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uyumlu pozları sosyal medyayı salladı. Ünlü ikilinin son pozları yorum yağmuruna tutuldu.
Detaylar...
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Ünlü yıldızlar Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı hepimiz tanıyoruz.
"Aile" dizisinde Aslan ve Devin karakterleri ile bir araya gelen ikili, izleyicilere hem toksik ilişkiyi hem problemli aile ilişkilerini iliklerine kadar yaşatıyorlar.
Aslan ve Devin'in aşkı da kavgaları da seyircilerin favorisi.
Bildiğiniz üzere seyirciler her ne kadar bu duruma isyan etse de Aile 30. bölümüyle ekranlara veda edecek.
Bu da Aslan ve Devin aşkını yalnızca iki bölüm daha görebileceğimiz anlamına geliyor.
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın son bölümdeki pozları ise yıllarca izlenecek cinsten!
Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok...
Ünlü ikilinin karizmatik pozları sosyal medya kullanıcılarına "uyum deyince de siz" dedirtti. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uyumlu pozları yorum yağmuruna tutuldu.
Gelin kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz ikilinin son pozlarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏼
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