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Aydilge, Son Zamanlarda Akım Haline Gelen Pavyon Dansına ve Elbiselerine Gösterilen İlgiye İsyan Etti

Aydilge, Son Zamanlarda Akım Haline Gelen Pavyon Dansına ve Elbiselerine Gösterilen İlgiye İsyan Etti

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 19:41

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergünçlü'nün 'pavyon dansı' performansı büyük bir ses getirdi bildiğiniz gibi. Ergüçlü'nün dansıyla birlikte pavyon kurslarının açılma iddiasından tutun da pavyon elbisesinin yok satmasına kadar birçok habere denk gelmişsinizdir. Fragmanın yayınlandığı ilk günden itibaren gündemden düşmeyen pavyon dansına şarkıcı Aydilge, sert sözlerle tepki gösterdi.👇

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Kanal D ekranlarında yakında izleyici karşısına çıkacak olan Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri, ikinci fragmanıyla birlikte büyük bir yankı uyandırdı.

Kanal D ekranlarında yakında izleyici karşısına çıkacak olan Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri, ikinci fragmanıyla birlikte büyük bir yankı uyandırdı.

Dizinin ikinci fragmanında "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder" sözleriyle dans eden Hazar Ergüçlü'nün oyunculuk performansı resmen sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Dizinin ikinci fragmanında "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder" sözleriyle dans eden Hazar Ergüçlü'nün oyunculuk performansı resmen sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Dizide Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergünçlü'nün pavyon dansı performansı geniş bir kitle tarafından ilgi görerek adeta sosyal medyada bir akım haline dönüştü.

Dizide Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergünçlü'nün pavyon dansı performansı geniş bir kitle tarafından ilgi görerek adeta sosyal medyada bir akım haline dönüştü.

Sincanlı Erkal'ın "Gemileri Yakarım" şarkısıyla yapılan dans popülerleşince, o dansı öğrenmek isteyen kadınlar için Ankara'da bir 'pavyon dansı kursu' açıldığı bile iddia edilmişti hatırlarsanız.

Sincanlı Erkal'ın "Gemileri Yakarım" şarkısıyla yapılan dans popülerleşince, o dansı öğrenmek isteyen kadınlar için Ankara'da bir 'pavyon dansı kursu' açıldığı bile iddia edilmişti hatırlarsanız.

Tabii sadece Ergüçlü'nün dansı değil elbisesine de yoğun ilgi gösterildi. "Dilber" elbisesi olarak satışa sunulan bu model adeta yok sattı diyebiliriz.

Tabii sadece Ergüçlü'nün dansı değil elbisesine de yoğun ilgi gösterildi. "Dilber" elbisesi olarak satışa sunulan bu model adeta yok sattı diyebiliriz.
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Ünlü şarkıcı Aydilge ise son zamanlarda sosyal medyada bir akım haline dönüşen bu dansa ve elbiseye gösterilen ilgiye tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Aydilge ise son zamanlarda sosyal medyada bir akım haline dönüşen bu dansa ve elbiseye gösterilen ilgiye tepki gösterdi.

"Pavyon dansı Tiktok'ta akım olmuş. 'Dilber' elbisesi yok satıyormuş" diyerek konuya giriş yapan ünlü şarkıcı, babasının hastası ve pavyonda çalışan bir kanser hastası kadının hikayesini anlattı;

"Pavyon dansı Tiktok'ta akım olmuş. 'Dilber' elbisesi yok satıyormuş" diyerek konuya giriş yapan ünlü şarkıcı, babasının hastası ve pavyonda çalışan bir kanser hastası kadının hikayesini anlattı;

'Babamın yıllar önce bir hastası vardı. Pavyonda çalışan ve mide kanseri olan bir kadın. Aşırı içkiye, sigaraya ve şiddete maruz kalmış bir kadın. Babam ona kanser olduğunu açıkladığında kadın 'Doktor bey ben zaten kanserin içindeyim' demiş.'

"Şimdi bu pavyon dansıyla ilgili amma duyar kastınız diyenler var. "

"Şimdi bu pavyon dansıyla ilgili amma duyar kastınız diyenler var. "

'Evet kadınlar belki o elbise ile sadece beğenilmek ve popüler bir dansı taklit etmek, cinsel olarak arzulanmak istiyorlar. Kişisel tercihleri ne diyebiliriz ki. Ama şunu da hatırlatmak gerekir; o elbise sadece bir elbise değil, o dans sadece bir dans değil, onların temsil ettiği pavyon kültürü binlerce kadının acısıdır.'

Aydilge, sözlerinin devamında "Dans ederken siz bu acıların üzerinde tepiniyorsunuz" diyerek o akımların gelip gecici olduğunu ama o kadınların yaşadığı acıların hiç geçmeyeceğini vurguladı.

Aydilge, sözlerinin devamında "Dans ederken siz bu acıların üzerinde tepiniyorsunuz" diyerek o akımların gelip gecici olduğunu ama o kadınların yaşadığı acıların hiç geçmeyeceğini vurguladı.

Ayrıca ünlü şarkıcı, İnci Taneleri dizisinin fragmanında geçen 'Herkes yer içer, hesabı Dilber öder' sözünü hatırlatarak 'hesabı gerçekten Dilber ödeyecek hem de belki de hayatlarıyla ödeyecekler' diyerek bu akım haline dönüşmüş ilgiye tepki gösterdi...

Aydilge'nin pavyon dansı ve elbisesi ile ilgili açıklamasını izlemek isteyenler için buraya bırakıyoruz...

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