Aydilge, Son Zamanlarda Akım Haline Gelen Pavyon Dansına ve Elbiselerine Gösterilen İlgiye İsyan Etti

'Evet kadınlar belki o elbise ile sadece beğenilmek ve popüler bir dansı taklit etmek, cinsel olarak arzulanmak istiyorlar. Kişisel tercihleri ne diyebiliriz ki. Ama şunu da hatırlatmak gerekir; o elbise sadece bir elbise değil, o dans sadece bir dans değil, onların temsil ettiği pavyon kültürü binlerce kadının acısıdır.'