Aydilge, Son Zamanlarda Akım Haline Gelen Pavyon Dansına ve Elbiselerine Gösterilen İlgiye İsyan Etti
Aydilge, Son Zamanlarda Akım Haline Gelen Pavyon Dansına ve Elbiselerine Gösterilen İlgiye İsyan Etti
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergünçlü'nün 'pavyon dansı' performansı büyük bir ses getirdi bildiğiniz gibi. Ergüçlü'nün dansıyla birlikte pavyon kurslarının açılma iddiasından tutun da pavyon elbisesinin yok satmasına kadar birçok habere denk gelmişsinizdir. Fragmanın yayınlandığı ilk günden itibaren gündemden düşmeyen pavyon dansına şarkıcı Aydilge, sert sözlerle tepki gösterdi.👇
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Kanal D ekranlarında yakında izleyici karşısına çıkacak olan Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri, ikinci fragmanıyla birlikte büyük bir yankı uyandırdı.
Dizinin ikinci fragmanında "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder" sözleriyle dans eden Hazar Ergüçlü'nün oyunculuk performansı resmen sosyal medyayı kasıp kavurdu.
Dizide Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergünçlü'nün pavyon dansı performansı geniş bir kitle tarafından ilgi görerek adeta sosyal medyada bir akım haline dönüştü.
Sincanlı Erkal'ın "Gemileri Yakarım" şarkısıyla yapılan dans popülerleşince, o dansı öğrenmek isteyen kadınlar için Ankara'da bir 'pavyon dansı kursu' açıldığı bile iddia edilmişti hatırlarsanız.
Tabii sadece Ergüçlü'nün dansı değil elbisesine de yoğun ilgi gösterildi. "Dilber" elbisesi olarak satışa sunulan bu model adeta yok sattı diyebiliriz.
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Ünlü şarkıcı Aydilge ise son zamanlarda sosyal medyada bir akım haline dönüşen bu dansa ve elbiseye gösterilen ilgiye tepki gösterdi.
"Pavyon dansı Tiktok'ta akım olmuş. 'Dilber' elbisesi yok satıyormuş" diyerek konuya giriş yapan ünlü şarkıcı, babasının hastası ve pavyonda çalışan bir kanser hastası kadının hikayesini anlattı;
"Şimdi bu pavyon dansıyla ilgili amma duyar kastınız diyenler var. "
Aydilge, sözlerinin devamında "Dans ederken siz bu acıların üzerinde tepiniyorsunuz" diyerek o akımların gelip gecici olduğunu ama o kadınların yaşadığı acıların hiç geçmeyeceğini vurguladı.
Aydilge'nin pavyon dansı ve elbisesi ile ilgili açıklamasını izlemek isteyenler için buraya bırakıyoruz...
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