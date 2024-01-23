Yalı Çapkını Dizisinin Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları'nı Yakından Tanıyalım!
Yalı Çapkını Dizisinin Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları'nı Yakından Tanıyalım!
Yalı Çapkını dizisindeki Kazım Ağa karakteriyle tanınan Diren Polatoğulları, 'Kırmızı Oda' ve 'Arıza' gibi popüler yapımlarda da rol almış başarılı bir oyuncudur. Oyunculuğu ve sanat kariyeri boyunca çeşitli projelerde yer alarak dikkatleri üzerine çeken Polatoğulları'nın hayatını ve oynadığı yapımları gelin birlikte keşfedelim. 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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Diren Polatoğulları 12 Şubat 1980'de İstanbul'da dünyaya geldi.
Aslen Tuncelili olan Polatoğulları, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
2009 yılında oyunculuğa başlayarak "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde rol aldı.
"Yalı Çapkını" dizisindeki Kazım Ağa ve "Üç Kuruş" dizisindeki İrfan gibi karakterlerle tanındı.
“Kırmızı Oda” dizisindeki Hamdi Baba rolüyle büyük beğeni kazandı.
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"Bir Aile Hikayesi", "Arıza", "Şevkat Yerimdar" gibi birçok popüler dizi ve filmde rol aldı.
2018 yılında "Don Kişot'um Ben" adlı tiyatro oyununda sahne aldı.
Gelin, Diren Polatoğulları’nın rol aldığı yapımlara göz atalım:
10. Şevkat Yerimdar, 2017-2018
9. Kırık Kalpler Bankası, 2017
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8. Yalı Çapkını, 2022-
7. Do Not Disturb, 2023
6. Arıza, 2020-2021
5. Kaçak, 2013-2015
4. Üç Kuruş, 2021-2022
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3. Bir Aile Hikayesi, 2019
2. Kırmızı Oda, 2020-2022
1. Karadayı, 2012-2015
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