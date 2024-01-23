Yalı Çapkını Dizisinin Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları'nı Yakından Tanıyalım!

IMDb: 6.1

Özet: Osman ve Enis, İstanbul’un en merkezi semtlerinden Galata’da bir amatör futbol takımında top oynayan 20’li yaşlarının sonunda iki genç adamdır. Enis ve Osman’ın amacı, hem takım arkadaşlarıyla birlikte semtteki bankalardan birini soymak hem de son maçı kazanarak ligden düşmemektir. Maç oynanır ve çıkan büyük bir kavga sonucunda yarım kalır. Fakat bu kavga sırasında Osman, karşı takımın organ kaçakçılığıyla ünlü başkanı Rüstem Tor’un zorla yanında tuttuğu Aslım’a âşık olmuştur. Kırık Kalpler Bankası, William Shakespeare’in Romeo ve Jülyet piyesi üzerine kurulmuş, olmayacak bir hayalin peşine takılan üç kahramanın, hüzünlü sonlarına doğru Şekspirvari bir eda ile koşmalarının trajik hikâyesidir. Filmde Diren Polatoğulları, Hüseyin karakterini canlandırmaktadır.

Oyuncular: Haluk Bilginer, Serkan Keskin, Hazal Kaya

Yaratıcı: Onur Ünlü