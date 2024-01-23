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Yalı Çapkını Dizisinin Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları'nı Yakından Tanıyalım!

Yalı Çapkını Dizisinin Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları'nı Yakından Tanıyalım!

dizi film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 10:01

Yalı Çapkını dizisindeki Kazım Ağa karakteriyle tanınan Diren Polatoğulları, 'Kırmızı Oda' ve 'Arıza' gibi popüler yapımlarda da rol almış başarılı bir oyuncudur. Oyunculuğu ve sanat kariyeri boyunca çeşitli projelerde yer alarak dikkatleri üzerine çeken Polatoğulları'nın hayatını ve oynadığı yapımları gelin birlikte keşfedelim. 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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Diren Polatoğulları 12 Şubat 1980'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Diren Polatoğulları 12 Şubat 1980'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Aslen Tuncelili olan Polatoğulları, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Aslen Tuncelili olan Polatoğulları, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

2009 yılında oyunculuğa başlayarak "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde rol aldı.

2009 yılında oyunculuğa başlayarak "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde rol aldı.

"Yalı Çapkını" dizisindeki Kazım Ağa ve "Üç Kuruş" dizisindeki İrfan gibi karakterlerle tanındı.

"Yalı Çapkını" dizisindeki Kazım Ağa ve "Üç Kuruş" dizisindeki İrfan gibi karakterlerle tanındı.

“Kırmızı Oda” dizisindeki Hamdi Baba rolüyle büyük beğeni kazandı.

“Kırmızı Oda” dizisindeki Hamdi Baba rolüyle büyük beğeni kazandı.
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"Bir Aile Hikayesi", "Arıza", "Şevkat Yerimdar" gibi birçok popüler dizi ve filmde rol aldı.

"Bir Aile Hikayesi", "Arıza", "Şevkat Yerimdar" gibi birçok popüler dizi ve filmde rol aldı.

2018 yılında "Don Kişot'um Ben" adlı tiyatro oyununda sahne aldı.

2018 yılında "Don Kişot'um Ben" adlı tiyatro oyununda sahne aldı.

Gelin, Diren Polatoğulları’nın rol aldığı yapımlara göz atalım:

Gelin, Diren Polatoğulları’nın rol aldığı yapımlara göz atalım:

10. Şevkat Yerimdar, 2017-2018

10. Şevkat Yerimdar, 2017-2018

IMDb: 5.6 

Özet: Özgür bir insan nasıl yaşayacağını hiç düşünmez; çünkü nasıl yaşanmayacağını zaten bilir. Gerisi hikayedir. Asi ruhlu bir mahalle delikanlısıdır Şevkat. Adaletsizliğe, haksızlığa ve ayırımcılığa zerre tahammülü yoktur. En büyük sorunu da öfke kontrolüdür. Bu sorundan ötürü sıra dışıdır, sevimlidir ve mahallenin afili kahramanıdır. Dizide Diren Polatoğulları, Şefik karakterini canlandırmaktadır. 

Oyuncular: Özgürcan Çevik, Başak Parlak, Salih Kalyon 

Senarist: Erol Hızarcı

9. Kırık Kalpler Bankası, 2017

9. Kırık Kalpler Bankası, 2017

IMDb: 6.1 

Özet: Osman ve Enis, İstanbul’un en merkezi semtlerinden Galata’da bir amatör futbol takımında top oynayan 20’li yaşlarının sonunda iki genç adamdır. Enis ve Osman’ın amacı, hem takım arkadaşlarıyla birlikte semtteki bankalardan birini soymak hem de son maçı kazanarak ligden düşmemektir. Maç oynanır ve çıkan büyük bir kavga sonucunda yarım kalır. Fakat bu kavga sırasında Osman, karşı takımın organ kaçakçılığıyla ünlü başkanı Rüstem Tor’un zorla yanında tuttuğu Aslım’a âşık olmuştur. Kırık Kalpler Bankası, William Shakespeare’in Romeo ve Jülyet piyesi üzerine kurulmuş, olmayacak bir hayalin peşine takılan üç kahramanın, hüzünlü sonlarına doğru Şekspirvari bir eda ile koşmalarının trajik hikâyesidir. Filmde Diren Polatoğulları, Hüseyin karakterini canlandırmaktadır. 

Oyuncular: Haluk Bilginer, Serkan Keskin, Hazal Kaya 

Yaratıcı: Onur Ünlü

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8. Yalı Çapkını, 2022-

8. Yalı Çapkını, 2022-

IMDb: 6.2 

Özet: Yalı Çapkını, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alıyor. Dizide Diren Polatoğulları, Kazım Ağa karakterini canlandırmaktadır. 

Oyuncular: Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Gülçin Santırcıoğlu 

Senarist: Mehmet Barış Günger

7. Do Not Disturb, 2023

7. Do Not Disturb, 2023

IMDb: 6.3 

Özet: Pandemi yüzünden işsiz kalan Ayzek iyice dibe vurmuştur. Nihayet sessiz sakin bir otelde iş bulur fakat daha ilk gece vardiyasında konuklar başına olmadık işler açar. Filmde Diren Polatoğulları, Çarli karakterini canlandırmaktadır. 

Oyuncular: Cem Yılmaz, Ahsen Eroğlu, Celal Kadri Kınoğlu 

Yönetmen: Cem Yılmaz

6. Arıza, 2020-2021

6. Arıza, 2020-2021

IMDb: 6.3 

Özet: Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide’nin yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide’nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor. Dizide Diren Polatoğulları, Numan karakterini canlandırmaktadır. 

Oyuncular: Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan 

Senarist: Yılmaz Şahin

5. Kaçak, 2013-2015

5. Kaçak, 2013-2015

IMDb: 6.5 

Özet: Yeraltı dünyasının en acımasız adamının oğlunu öldüren ve bu yüzden de kimliğini değiştirerek Anadolu'da ücra bir kasabada kahvecilik yapmaya başlayan eski bir polisin mafyaya karşı savaşması anlatılmaktadır. Dizide Diren Polatoğulları, Kulaksız karakterini canlandırmaktadır. 

Oyuncular: Burak Deniz, Gürkan Uygun, Berk Hakman 

Senarist: Zülküf Yücel

4. Üç Kuruş, 2021-2022

4. Üç Kuruş, 2021-2022

IMDb: 6.8 

Özet: Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır. Dizide Diren Polatoğulları, Ferhan karakterini canlandırmaktadır. 

Oyuncular: Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora 

Senarist: Damla Serim

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3. Bir Aile Hikayesi, 2019

3. Bir Aile Hikayesi, 2019

IMDb: 7.3 

Özet: Aynı gün otuz beşine basan dört insan… Dördü de hayatlarının en önemli gününü yaşamak üzeredir. Cem çok sevdiği karısı Reyhan’la doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, Reyhan’ın aniden doğum sancısı tutar. Riskli bir doğum olmasına rağmen, son ana kadar her şeyin yolunda gideceğine ve üçüzleri kucaklarına alacaklarına inanırlar. Ancak hayatın onlar için bambaşka bir planı vardır. Dizide Diren Polatoğulları, Şakir Mutlu karakterini canlandırmaktadır. 

Oyuncular: Songül Öden, Birkan Sokullu, Celil Nalçakan 

Senarist: Deniz Madanoğlu

2. Kırmızı Oda, 2020-2022

2. Kırmızı Oda, 2020-2022

IMDb: 7.4 

Özet: Psikiyatri kliniğindeki doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı “Kırmızı Oda”da acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak. Dizide Diren Polatoğulları, Hamdi Baba karakterini canlandırmaktadır. 

Oyuncular: Binnur Kaya, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan 

Yaratıcı: Gülseren Budayıcıoğlu

1. Karadayı, 2012-2015

1. Karadayı, 2012-2015

IMDb: 7.7 

Özet: Bazıları kahraman doğar, bazıları sonradan kahraman olur. Mahir her ikisi de... 1970'lerde Beyazıt'ta mutlu bir aile… Bir nişan günü her şey değişti. İşlemediği bir cinayet yüzünden Kara ailesinin babası, Nazif idam hükmü aldı. Mahir o gün vazgeçti kendinden, hayatından, sevdalarından, yarınlarından. Tek yolu vardı artık. Gerçek katili bulup, adaleti sağlamak ve babasını darağacından kurtarmak. Darağacına giden bu yolda önünde bir de imkansız bir aşk var. Dizide Diren Polatoğulları, İbrahim Durak karakterini canlandırmaktadır. 

Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Bergüzar Korel, Çetin Tekindor 

Senarist: Sema Ergenekon

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