2024 Yılında Ödüllere Doymayan Aktör Kieran Culkin'in Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi Dizi ve Filmleri

IMDb: 6,8

Özet: Roberta Guaspari, yakın zamanda kocası tarafından yalnız başına bırakılan, iki çocuğa annelik eden bir kadındır. Ne olursa olsun çocukları için dimdik durmak zorundadır. Bu nedenle de çalışmaya başlar. Bir gün eski günlerindeki keman çalma yeteneğinden haberdar olan bir arkadaşı tarafından bir okula müzik dersleri vermek üzere davet edilir.

Yönetmen: Wes Craven

Oyuncular: Meryl Streep, Cloris Leachman, Henry Dinhofer, Kieran Culkin