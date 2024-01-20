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2024 Yılında Ödüllere Doymayan Aktör Kieran Culkin'in Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi Dizi ve Filmleri

2024 Yılında Ödüllere Doymayan Aktör Kieran Culkin'in Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi Dizi ve Filmleri

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 16:01

2024 yılında en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Kieran Culkin'in izlemeniz gereken muhteşem dizi ve filmlerini sizler için derledik. 

Şimdiden keyifli seyirler...

Kaynak: https://www.alem.com.tr/dizi-film/kie...
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17. A Real Pain (2024)

17. A Real Pain (2024)

Özet: Filmde iki kuzen, büyükannelerinin ölümünden sonra geldikleri yeri görmek için Polonya'ya giderler ve sonunda bir Holokost turuna katılırlar.

Yönetmen: Jesse Eisenberg

Oyuncular: Jesse Eisenberg, Kieran Culkin, Olha Bosova

16. Infinity Baby (2017)

16. Infinity Baby (2017)

IMDb: 6,2

Özet: Kök hücre araştırmalarını içeren genetik bir karışıklık sayesinde, yeni kurulan Infinity Baby şirketi, saplantılı ebeveynler için bir hizmet sunuyor. Film, 'yaşlanmayan bebekler hakkında hafif fütüristik bir komedi' olarak tanımlanıyor.

Yönetmen: Bob Byington

Oyuncular: Kieran Culkin, Nick Offerman, Stephen Root

15. Wiener-Dog (2016)

15. Wiener-Dog (2016)

IMDb: 5,9

Özet: Dachshund cinsi bir köpek, garip bir sahipten başka bir garip sahibe geçer ve bu kişilerin radikal bir şekilde işlevsiz hayatları bu köpek tarafından oldukça etkilenir.

Yönetmen: Todd Solondz

Oyuncular: Greta Gerwig, Julie Delpy, Kieran Culkin

14. No Sudden Move (2021)

14. No Sudden Move (2021)

IMDb: 6,4

Özet: Kill Switch, bir eve saldırı düzenlemek için tutulan üç suçluya odaklanıyor. Azılı suçlular, düzenledikleri saldırının ardından yaşananlardan sonra dolandırıldıklarını düşünmeye ve dönemin politik tartışmaları ile bağlantılı ayrışmalar yaşamaya başlar. 

Yönetmen: Steven Soderbergh

Oyuncular: Don Cheadle, Benicio Del Toro, David Harbour, Kieran Culkin

13. Margaret (2011)

13. Margaret (2011)

IMDb: 6,5

Özet: New York'ta 17 yaşlarında genç bir lise öğrencisi olan Lisa, dışarı çıktığı normal bir günde bir otobüs kazasına şahit olur ve bir kadının ölümüyle sonuçlanan kazaya kendisinin neden olduğuna inanır. Doğruyu saklamak istemez ama her seferinde karşısına çıkan birileri vardır.

Yönetmen: Kenneth Lonergan

Oyuncular: Anna Paquin, Matt Damon, Mark Ruffalo, J. Smith-Cameron, Jeannie Berlin, Jean Reno, Kieran Culkin

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12. Paper Man (2009)

12. Paper Man (2009)

IMDb: 6,5

Özet: Paper Man, Richard Dunne adında başarısız bir yazar ve Long Island'da yaşayıp Dunne'a büyümek hakkında ders veren bir ergenin arasındaki arkadaşlığı konu ediniyor. Diğer yandan bir de hayali süper kahraman işin içine dahil oluyor.

Yönetmen: Kieran Mulroney, Michele Mulroney

Oyuncular: Jeff Daniels, Emma Stone, Ryan Reynolds

11. Father of the Bride (1991)

11. Father of the Bride (1991)

IMDb: 6,5

Özet: George Banks, hayatı normal akışında devam eden ortalama bir Amerikalıdır. 21 yaşındaki kızı Annie evlenmeye karar verdiğinde yaşamındaki değişiklikler onu altüst edecektir. Kızının olmadığı bir hayat düşünemeyen George, onun adına sevinmekle üzülmek arasında gidip gelmekte ve bir yandan da düğünle ilgili hazırlıklarla ilgilenmek zorundadır. 

Yönetmen: Charles Shyer

Oyuncular: Steve Martin, Diane Keaton, Martin Short, Kieran Culkin

10. Lymelife (2008)

10. Lymelife (2008)

IMDb: 6,8

Özet: 1979 Syosset, Long Island, New York'ta geçen Lymelife, karışık ilişkiler, emlak sorunları ve Lyme hastalığı banliyönün kalbinde bir araya geldiğinde parçalanan Bartletts ve Braggs olmak üzere iki aileyi takip ediyor. 

Yönetmen: Derick Martini

Oyuncular: Rory Culkin, Alec Baldwin, Jill Hennessy, Kieran Culkin

9. Igby Goes Down (2002)

9. Igby Goes Down (2002)

IMDb: 6,8

Özet: Filmde genç bir adamın kendine özgü yetiştirilme tarzının onu büyüme mücadelesiyle yetkin bir şekilde başa çıkamaz hale getirmesi anlatılır. Yaşı kendisinden büyük seksi kadınlar tarafından ve aile ve arkadaşlarının ezdiği espritüel ve zeki Igby, her ne ters giderse gitsin zorlukları aşmaya kararlıdır.

Yönetmen: Burr Steers

Oyuncular: Kieran Culkin, Susan Sarandon, Jeff Goldblum

8. Music of the Heart (1999)

8. Music of the Heart (1999)

IMDb: 6,8

Özet: Roberta Guaspari, yakın zamanda kocası tarafından yalnız başına bırakılan, iki çocuğa annelik eden bir kadındır. Ne olursa olsun çocukları için dimdik durmak zorundadır. Bu nedenle de çalışmaya başlar. Bir gün eski günlerindeki keman çalma yeteneğinden haberdar olan bir arkadaşı tarafından bir okula müzik dersleri vermek üzere davet edilir. 

Yönetmen: Wes Craven

Oyuncular: Meryl Streep, Cloris Leachman, Henry Dinhofer, Kieran Culkin

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7. The Dangerous Lives of Altar Boys (2002)

7. The Dangerous Lives of Altar Boys (2002)

IMDb: 6,9

Özet: Bir grup Katolik Okul arkadaşı, müstehcen bir çizgi roman çizerken yakalandıktan sonra, önceki şakalarını geride bırakacak ve onları yerel efsane yapacak bir soygun planlar.

Yönetmen: Peter Care

Oyuncular: Kieran Culkin, Jena Malone, Emile Hirsch

6. The Mighty (1998)

6. The Mighty (1998)

IMDb: 7,2

Özet: Filmde, ikisi de küçük kasabalarında toplumdan dışlanmış olan iki genç çocuğun beklenmedik bir dostluğu nasıl kurdukları anlatılır.

Yönetmen: Peter Chelsom

Oyuncular: Kieran Culkin, Elden Henson, Sharon Stone

5. The Cider House Rules (1999)

5. The Cider House Rules (1999)

IMDb: 7,4

Özet: Homer Wells bir yetim olmasına rağmen kendi üzerinde bir otorite yoksunluğu hissetmemektedir. Bu durumu öylesine özümsemiştir ki, ailesizlik Homer'ı pek fazla etkilemektedir. 

Yönetmen: Lasse Hallström

Oyuncular: Tobey Maguire, Charlize Theron, Delroy Lindo

4. Scott Pilgrim vs. the World (2010)

4. Scott Pilgrim vs. the World (2010)

IMDb: 7,6

Özet: Güzel, akıllı ve hoş bir kız arkadaş edinmek kolay değildir. Hele ki güzel, akıllı, hoş ancak eski yedi sevgilisini dövmek suretiyle kazanabileceğiniz bir sevgili ise düşman başınadır! Ama gönül bu, her zaman kolaya konmaz. 

Yönetmen: Edgar Wright 

Oyuncular: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Jason Schwartzman

3. Home Alone (1990)

3. Home Alone (1990)

IMDb: 7,7

Özet: Kevin, ailesi Fransa’ya tatile giderken yanlışlıkla evde unutulur. Yalnız kaldığını farkettiği anda, evini de hırsızlara karşı korumak zorunda kalacağını anlar.

Yönetmen: Chris Columbus

Oyuncular: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Catherin O'Hara, Roberts Blossom, Devin Ratray, Angela Goethals, Kieran Culkin

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2. Succession (2018-2023)

2. Succession (2018-2023)

IMDb: 8,9

Özet: Jesse Armstrong’un yaratıcısı olduğu dizide New York’ta yaşayan, dünyanın en büyük medya şirketlerinden birini yöneten Logan Roy ve dört çocuğunun hikayesi para, güç, siyaset ve aile değerleri ekseninde ele alınıyor. 

Yaratıcı: Jesse Armstrong

Oyuncular: Brian Cox, Kieran Culkin, Jeremy Strong

1. Fargo (2015)

1. Fargo (2015)

IMDb: 8,9

Özet: Esrarengiz bir kiralık katil olan Lorne Malvo, iş üzerindeyken geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılır. Hastanede Lester Nygaard ile tanışan Malvo, genç adamın hayatının değişmesine neden olur. Sıradan bir hayatı olan Lester’in geçmişi başarısızlıklar doludur ve ailesi tarafından sürekli küçümsenir. 

Yaratıcı: Noah Hawley

Oyuncular: Chris Rock, Jessie Buckley, Jason Schwartzman

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