2024 Yılında Ödüllere Doymayan Aktör Kieran Culkin'in Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi Dizi ve Filmleri
2024 Yılında Ödüllere Doymayan Aktör Kieran Culkin'in Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi Dizi ve Filmleri
Kaynak: https://www.alem.com.tr/dizi-film/kie...
2024 yılında en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Kieran Culkin'in izlemeniz gereken muhteşem dizi ve filmlerini sizler için derledik.
Şimdiden keyifli seyirler...
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17. A Real Pain (2024)
16. Infinity Baby (2017)
15. Wiener-Dog (2016)
14. No Sudden Move (2021)
13. Margaret (2011)
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12. Paper Man (2009)
11. Father of the Bride (1991)
10. Lymelife (2008)
9. Igby Goes Down (2002)
8. Music of the Heart (1999)
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7. The Dangerous Lives of Altar Boys (2002)
6. The Mighty (1998)
5. The Cider House Rules (1999)
4. Scott Pilgrim vs. the World (2010)
3. Home Alone (1990)
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2. Succession (2018-2023)
1. Fargo (2015)
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