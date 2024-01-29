Gülse Birsel'in Avrupa Yakası'nda Gazanfer Özcan'ın Etkisiyle İlgili Anlattıkları Herkesi Duygulandıracak!

Gelmiş geçmiş en güzel sitcom dizilerinden biri olan Avrupa Yakası'nın izleyicisinin hayatındaki yeri her zaman başkadır. Üstünden kaç yıl geçerse geçsin hala her izleyişinizde aynı etkiyi yapan diziyle ilgili senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel, Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programında açıklamalarda bulunmuştu. Programda Gazanfer Özcan ile ilgili söylediği sözler yeniden gündem oldu.