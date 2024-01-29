Gülse Birsel'in Avrupa Yakası'nda Gazanfer Özcan'ın Etkisiyle İlgili Anlattıkları Herkesi Duygulandıracak!
Gülse Birsel'in Avrupa Yakası'nda Gazanfer Özcan'ın Etkisiyle İlgili Anlattıkları Herkesi Duygulandıracak!
Gelmiş geçmiş en güzel sitcom dizilerinden biri olan Avrupa Yakası'nın izleyicisinin hayatındaki yeri her zaman başkadır. Üstünden kaç yıl geçerse geçsin hala her izleyişinizde aynı etkiyi yapan diziyle ilgili senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel, Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programında açıklamalarda bulunmuştu. Programda Gazanfer Özcan ile ilgili söylediği sözler yeniden gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Anadolu'dan kop gel, düz git, Ankara'yı geç, sağdan, Bursa'nın biraz yukarsııı..." jeneriği hala dün gibi aklımızda olan Avrupa Yakası pek çoğumuz için ayrı bir yere sahip.
Dizideki karakterlerle öyle bir bağ kurmuştuk ki, çarşamba akşamları TV karşısında olmamamız için hiçbir sebep yoktu!
Dizinin konusu, karakterler, müzikler... Hepsi muhteşemdi ama oyuncu kadrosunun efsaneliği hakkında da ayrıca konuşmak gerek.
Hümeyra, Gazanfer Özcan, Gülse Birsel ve Ata Demirer'in başrollerini paylaştığı dizide daha pek çok ünlü oyuncu rol alıyordu.
Etkisi uzun yıllardır süren dizi ile ilgili 2022 yılının Aralık ayında Candaş Tolga Işık'ın programına katılan Gülse Birsel pek çok açıklamada bulunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Oyuncu kadrosu bu kadar muhteşem olunca, oyuncular hakkında da konuşmadan edemedi elbette.
Programda Gazanfer Özcan gibi usta bir ismin diziye asıl katkısından bahseden Gülse Birsel, Gazanfer Özcan'ın kadroya katılmasıyla kanalın da kendilerini daha çok ciddiye aldığını söyledi.
Usta oyuncunun kendisine adeta sihirli bir değnekle dokunmuş gibi olduğunu ve kariyerinde de hayatında da önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
Kendisini izlemek bizlere de çok şey kattı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda