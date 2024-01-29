Cüneyd Hastalıkla Boğuşurken Zeynep ve Meryem'in Kaçmaya Çalıştığı Kızıl Goncalar'ın Son Bölüme Gelen Yorumlar

Sezona iddialı ve olaylı bir giriş yapan Kızıl Goncalar dördüncü bölümüyle ekranlara geldi. Cüneyd'in hastalığının bir türlü çözülemediği, Meryem ve Levent'in Zeynep'i kurtarma çabasına girdiği bölüm yine çok konuşuldu!