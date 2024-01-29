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Cüneyd Hastalıkla Boğuşurken Zeynep ve Meryem'in Kaçmaya Çalıştığı Kızıl Goncalar'ın Son Bölüme Gelen Yorumlar

Cüneyd Hastalıkla Boğuşurken Zeynep ve Meryem'in Kaçmaya Çalıştığı Kızıl Goncalar'ın Son Bölüme Gelen Yorumlar

Kızıl Goncalar
themyscira - Misafir Editör
30.01.2024 - 00:37

Sezona iddialı ve olaylı bir giriş yapan Kızıl Goncalar dördüncü bölümüyle ekranlara geldi. Cüneyd'in hastalığının bir türlü çözülemediği, Meryem ve Levent'in Zeynep'i kurtarma çabasına girdiği bölüm yine çok konuşuldu!

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Kızıl Goncalar bölüme yine ses getiren bir ifadeyle başladı.

Kızıl Goncalar bölüme yine ses getiren bir ifadeyle başladı.

Mert Yazıcıoğlu'nun yine devleştiği bölümde, Cüneyd'in hastalığına bir türlü teşhis konulamadı.

Meryem ve Levent'in Zeynep'i evlilikten kurtarmak için kaçırma çabası da bir miktar çıkmaza girdi.

Meryem ve Levent'in Zeynep'i evlilikten kurtarmak için kaçırma çabası da bir miktar çıkmaza girdi.

Bölümü kaçırmayan izleyici sosyal medyadan yorumlarını esirgemedi.

Bölümü kaçırmayan izleyici sosyal medyadan yorumlarını esirgemedi.
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Siz bölümü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz bölümü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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