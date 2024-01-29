Cüneyd Hastalıkla Boğuşurken Zeynep ve Meryem'in Kaçmaya Çalıştığı Kızıl Goncalar'ın Son Bölüme Gelen Yorumlar
Cüneyd Hastalıkla Boğuşurken Zeynep ve Meryem'in Kaçmaya Çalıştığı Kızıl Goncalar'ın Son Bölüme Gelen Yorumlar
Sezona iddialı ve olaylı bir giriş yapan Kızıl Goncalar dördüncü bölümüyle ekranlara geldi. Cüneyd'in hastalığının bir türlü çözülemediği, Meryem ve Levent'in Zeynep'i kurtarma çabasına girdiği bölüm yine çok konuşuldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kızıl Goncalar bölüme yine ses getiren bir ifadeyle başladı.
Mert Yazıcıoğlu'nun yine devleştiği bölümde, Cüneyd'in hastalığına bir türlü teşhis konulamadı.
Meryem ve Levent'in Zeynep'i evlilikten kurtarmak için kaçırma çabası da bir miktar çıkmaza girdi.
Bölümü kaçırmayan izleyici sosyal medyadan yorumlarını esirgemedi.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz bölümü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda