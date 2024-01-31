Herkesi Trolledi! Aile'de Aslan ve Devin'in Oğlu Cihan'ın Yaptığı El Hareketi Şoke Etti!
Herkesi Trolledi! Aile'de Aslan ve Devin'in Oğlu Cihan'ın Yaptığı El Hareketi Şoke Etti!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolü paylaştığı Aile dizisi 30. bölüm final yaparak seyirciye veda etti. Devin ve Aslan'ın çocukları Cihan'ın dizide el hareketi yapıp kameraya bakması ise kahkaha attırdı.
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı yıllar sonra televizyon ekranlarına döndüren Aile, 30 bölümlük serüvenine başladığı ik günden itibaren her hafta kendinden söz etmeyi başaran sezonun en iyi işlerinden bir tanesiydi.
Serenay Sarıkaya'yı psikolog Devin'in, Kıvanç Tatlıtuğ'u Aslan Soykan karakteriyle izlediğimiz dizide ikilinin çatışmalarına, aile sorunlarına, aşklarına tanıklık ettik.
Her güzel şeyin sonu olduğu gibi Aile dizisi de beklendiği gibi 30. bölümde seyirciye veda etti. Ter köşe yapan dizide Aslan ve Devin'in çocukları Cihan'la da tanıştık.
Gözler bütün bölüm boyunca Devin'i ararken final sahnesinde ölmediğini görünce derin bir oh çektik. Bütün bölüm boyunca da Cihan konuşuldu.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Cihan'ın bir sahnesinde Cihan'ın yaptığı el hareketi ise herkese kahkaha attırdı.
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İşte izlerken çoğumuzun fark etmediği o hareket... Fena halde trollemiş. 😂
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