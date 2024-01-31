Survivor'da Birleşme Partisi'nde Edis'ten Öğrendiği Koreografiyi Yapan Seda, Fırsatçılığıyla Dillere Düştü!

Her zaman gerilimli yarışmalar izlediğimiz Survivor'da bu kez dans yarışması yapılarak eğlenceli anlar yaşanmış. Bu kez tartışma sesleri yerine alkışları ve kahkahaları duyduğumuz yarışmada Seda Ocak'ın dans etmek için kendine seçtiği şarkı ve koreografi dikkat çekti.