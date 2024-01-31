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Survivor'da Birleşme Partisi'nde Edis'ten Öğrendiği Koreografiyi Yapan Seda, Fırsatçılığıyla Dillere Düştü!

Survivor'da Birleşme Partisi'nde Edis'ten Öğrendiği Koreografiyi Yapan Seda, Fırsatçılığıyla Dillere Düştü!

survivor
themyscira - Misafir Editör
31.01.2024 - 13:35 Son Güncelleme: 31.01.2024 - 13:38

Her zaman gerilimli yarışmalar izlediğimiz Survivor'da bu kez dans yarışması yapılarak eğlenceli anlar yaşanmış. Bu kez tartışma sesleri yerine alkışları ve kahkahaları duyduğumuz yarışmada Seda Ocak'ın dans etmek için kendine seçtiği şarkı ve koreografi dikkat çekti.

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Survivor All Star başladığı günden bu yana hep temposu ve gerilimi yüksek yarışmalar izliyoruz.

Survivor All Star başladığı günden bu yana hep temposu ve gerilimi yüksek yarışmalar izliyoruz.

İzleyici de kavga gürültü izlemekten yoruldu haliyle... Acun Ilıcalı bu durumu hissetmiş olacak ki araya hemen bir dans yarışması sıkıştırmış.

İzleyici de kavga gürültü izlemekten yoruldu haliyle... Acun Ilıcalı bu durumu hissetmiş olacak ki araya hemen bir dans yarışması sıkıştırmış.

Birbirinden eğlenceli ve kahkaha dolu anlara tanık olacağımız dans yarışmasında her bir yarışmacı dikkat çekse de aralarından bir tanesi daha çok sıyrıldı.

Birbirinden eğlenceli ve kahkaha dolu anlara tanık olacağımız dans yarışmasında her bir yarışmacı dikkat çekse de aralarından bir tanesi daha çok sıyrıldı.

Kim mi? Yarışmalarda yaptığı stratejilerle tanınan Seda'dan başkası değil elbette!

Kim mi? Yarışmalarda yaptığı stratejilerle tanınan Seda'dan başkası değil elbette!

Dans yarışmasında Seda'yı Edis'in Martılar şarkısında dans ederken görüyoruz.

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Ama bu sahneyi daha önce de görmüştük! 2022 yılında yapılan Survivor All Star'daki birleşme partisine katılan Edis, yarışmadaki kadın yarışmacılarla Martılar koreografisini çalışmış ve birlikte dans etmişti.

Seda'nın strateji ile garanti puana oynaması dikkatlerden kaçmadı!

Seda'nın strateji ile garanti puana oynaması dikkatlerden kaçmadı!
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