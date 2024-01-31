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Onedio Anketine Göre Survivor'ın En Sempatik 5 Yarışmacısı!

Onedio Anketine Göre Survivor'ın En Sempatik 5 Yarışmacısı!

survivor
themyscira - Misafir Editör
31.01.2024 - 10:35

Uzun yıllardır her sezon yayınlanan Survivor tarihi boyunca sayısız insanla tanıştık. Kimisi günümüzde fazlasıyla ünlendi, kimisi de tarihin tozlu raflarına karıştı bile. Bu süreçte varlığını koruyan yarışmacıların pek çoğunu hepimiz çok sevdik. Sempatik hareketleriyle yarışma boyunca dikkat çeken isimler sonrasında da kalıcı oldu elbette. Pek çok yarışmacının olduğu yeni sezondaki sempatik isimleri de merak ettik doğrusu. Biz sizler için testimizi hazırladık, sizler de Survivor All Star'ın en sempatik yarışmacılarını seçtiniz. Bakalım kimmiş o isimler!

Anketimizi buradan inceleyebilirsiniz:

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5. Turabi Çamkıran

5. Turabi Çamkıran

% 7'lik bir oyla listenin beşinci sırasında yer alan Turabi, yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri. Kendisini seven kadar sevmeyen de vardır ama yine de listemize beşinci sıradan girmeyi başardı.

4. Yunus Emre Özden

4. Yunus Emre Özden

% 8 oy alan Yunus Emre, özellikle son sezonda sempatik tavırlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. İzleyiciyi güldüren isimlerden biri olan Yunus Emre, eğlenceli tavırlarıyla belli ki izleyicinin kalbine girmiş bile.

3. Yasin Obuz

3. Yasin Obuz

% 9 oy almayı başaran Yasin, katıldığı her yarışmada eğlenceli tavırları ve renkli kişiliğiyle dikkat çeken isimlerden biri. Survivor'a da renk katan yarışmacı çok sevilmiş olacak ki listenin 3. sırasında yer almayı başardı.

2. Ersin Korkut

2. Ersin Korkut

% 15 oy alan Ersin, yarışma öncesinde de sevilen isimlerden biriydi. Sempatik tavırlarını yarışmada da sürdüren Ersin büyük bir kitleyi etkilemiş görünüyor.

1. Damla Can

1. Damla Can

% 15 oy alan Damla Can listenin birinci sırasında yer alıyor. Ersin'den 200 oy fazla alarak birincilik elde etmeyi başaran Damla güzelliğiyle büyülerken sempatik tavırlarıyla da izleyicinin kalbini çalmış gibi görünüyor.

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