Onedio Anketine Göre Survivor'ın En Sempatik 5 Yarışmacısı!

Uzun yıllardır her sezon yayınlanan Survivor tarihi boyunca sayısız insanla tanıştık. Kimisi günümüzde fazlasıyla ünlendi, kimisi de tarihin tozlu raflarına karıştı bile. Bu süreçte varlığını koruyan yarışmacıların pek çoğunu hepimiz çok sevdik. Sempatik hareketleriyle yarışma boyunca dikkat çeken isimler sonrasında da kalıcı oldu elbette. Pek çok yarışmacının olduğu yeni sezondaki sempatik isimleri de merak ettik doğrusu. Biz sizler için testimizi hazırladık, sizler de Survivor All Star'ın en sempatik yarışmacılarını seçtiniz. Bakalım kimmiş o isimler!