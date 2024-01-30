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Kızılcık Şerbeti'nde "Mihri Ben Sana Bakmam" Diyen Rahimcan Kapkap'ın Serumlu Paylaşımı Herkesi Güldürdü!

Kızılcık Şerbeti'nde "Mihri Ben Sana Bakmam" Diyen Rahimcan Kapkap'ın Serumlu Paylaşımı Herkesi Güldürdü!

Kızılcık Şerbeti
themyscira - Misafir Editör
31.01.2024 - 02:13

Ekranların en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde Metehan, kendisine aşkını ilan eden Mihri'yi reddetmişti. Metehan karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap'ın hastaneden yaptığı serumlu paylaşımına yazdıkları 'beddua işini azaltsak mı?' diye düşündürdü.

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Sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti dillerden düşmüyor.

Sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti dillerden düşmüyor.

Dizide her yaşanan olay gündemi belirliyor ve bu sebeple de karakterlere olan öfke çoğu zaman dışa vuruyor.

Dizide her yaşanan olay gündemi belirliyor ve bu sebeple de karakterlere olan öfke çoğu zaman dışa vuruyor.

Biliyorsunuz Doğa'ya yaptıkları sebebiyle herkesin kinini kazanan Fatih için bir tokatlama sitesi açılmıştı...

Biliyorsunuz Doğa'ya yaptıkları sebebiyle herkesin kinini kazanan Fatih için bir tokatlama sitesi açılmıştı...

Kimse izleyicinin kinini sorgulamasın!

Dizide Mihri, Metehan'a olan hislerinden bahsetmiş; ancak Metehan Mihri'yi "Ben sana bakmam" diyerek reddetmişti.

Dizide Mihri, Metehan'a olan hislerinden bahsetmiş; ancak Metehan Mihri'yi "Ben sana bakmam" diyerek reddetmişti.

Sonra "ben seni arkadaşım olarak görüyorum yaa, bakmam, bakamam" diye kıvırmaya çalışsa da Mihri'nin kalbini kırmıştı.

Sonra "ben seni arkadaşım olarak görüyorum yaa, bakmam, bakamam" diye kıvırmaya çalışsa da Mihri'nin kalbini kırmıştı.

Erkekler kapatılsın diye boşuna demedik 😅

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İzleyici de ister istemez bazı beddualarda bulunmuştu Metehan'a...

İzleyici de ister istemez bazı beddualarda bulunmuştu Metehan'a...

Metehan'ı canlandıran Rahimcan Kapkap bu sahnenin üstünden çok geçmeden rahatsızlandığını gösteren bir paylaşım yaptı. 'Mihri ben sana bakmam sahnesinin bedduaları yerini buldu sanırım' yazan paylaşım herkesi güldürdü.

Metehan'ı canlandıran Rahimcan Kapkap bu sahnenin üstünden çok geçmeden rahatsızlandığını gösteren bir paylaşım yaptı. 'Mihri ben sana bakmam sahnesinin bedduaları yerini buldu sanırım' yazan paylaşım herkesi güldürdü.

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Geçmiş olsun Rahimcan!

Geçmiş olsun Rahimcan!

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