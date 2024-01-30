Kızılcık Şerbeti'nde "Mihri Ben Sana Bakmam" Diyen Rahimcan Kapkap'ın Serumlu Paylaşımı Herkesi Güldürdü!

Ekranların en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde Metehan, kendisine aşkını ilan eden Mihri'yi reddetmişti. Metehan karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap'ın hastaneden yaptığı serumlu paylaşımına yazdıkları 'beddua işini azaltsak mı?' diye düşündürdü.