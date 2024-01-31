Serenay Aktaş'tan Survivor'da Kanlı Bıçaklı Olduğu Merve Aydın Hakkında Açıklama

Survivor'ın en unutulmaz isimlerinden Serenay Aktaş, performansının yanı sıra yarışmada en yakın arkadaşı olan Merve Aydın'la yaşadıklarıyla da gündem olmuştu. Merve Aydın tarafından yarışmadan elenen Aktaş, yıllar sonra konu hakkında açıklama yaptı.