Serenay Aktaş'tan Survivor'da Kanlı Bıçaklı Olduğu Merve Aydın Hakkında Açıklama
Serenay Aktaş'tan Survivor'da Kanlı Bıçaklı Olduğu Merve Aydın Hakkında Açıklama
Survivor'ın en unutulmaz isimlerinden Serenay Aktaş, performansının yanı sıra yarışmada en yakın arkadaşı olan Merve Aydın'la yaşadıklarıyla da gündem olmuştu. Merve Aydın tarafından yarışmadan elenen Aktaş, yıllar sonra konu hakkında açıklama yaptı.
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Survivor'ın en unutulmaz sezonlarından biri hiç şüphesiz 2014 sezonuydu.
O sezon şu an hala unutamadığımız pek çok olaya sahne olurken, bunların en başında Serenay Aktaş ve Merve Aydın kavgası yer aldı.
Ünlüler takımında beraber yarışan Merve Aydın ve Serenay Aktaş ada hayatında yakın arkadaş olmuş ve birbirlerinin ismini yazmamak üzere söz vermişlerdi.
Merve Aydın'ın konseyde Serenay'ın ismini vermesi üzerine "Ahım var" diyerek yarışmaya veda eden Serenay Aktaş, daha sonra All Star'da da Merve Aydın'la muhatap olmazken, bu gerginlik hakkında sonunda açıklama yaptı.
Survivor All Star 2024 hakkında kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Aktaş, Merve Aydın'la küs olmadığını ve hatta hamile olduğu dönemde kendisine mesaj attığını belirtti.
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İşte o anlar:
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