Televizyon Ekranlarında Çocuklarıyla Kurdukları İlişkilerle Kendilerine Hayran Bırakan Birbirinden İyi 11 Baba
Televizyon Ekranlarında Çocuklarıyla Kurdukları İlişkilerle Kendilerine Hayran Bırakan Birbirinden İyi 11 Baba
İzlerken ekrana bağlayan ve her hafta o günün gelmesini iple çektiğimiz pek çok dizi var. Çoğunlukla 'aile' ortamını izlediğimiz dizilerde kimi zaman çocuklarına mükemmel bir bağla bağlanmış baba karakterleri izliyoruz. Çocuklarıyla hayranlık duyulacak bir ilişki kuran babaları sizler için derledik!
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1. Ramiz-Elveda Rumeli
2. Selim-Son Yaz
3. Adnan- Aşk-ı Memnu
4. Fehmi-Seksenler
5. Poyraz-Poyraz Karayel
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6. Ilgaz-Yargı
7. Cevdet-Vatanım Sensin
8. Nusret-Ekmek Teknesi
9. Fiko-Süper Baba
10. Tahsin-Avrupa Yakası
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11. Kuzey-Kuzey Yıldızı
12. Fatih-Aşk Yeniden
13. Eren-Yargı
14. Mustafa-Dilek Taşı
15. Bonus: İskender-Leyla ile Mecnun
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