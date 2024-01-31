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Televizyon Ekranlarında Çocuklarıyla Kurdukları İlişkilerle Kendilerine Hayran Bırakan Birbirinden İyi 11 Baba

Televizyon Ekranlarında Çocuklarıyla Kurdukları İlişkilerle Kendilerine Hayran Bırakan Birbirinden İyi 11 Baba

yerli dizi
themyscira - Misafir Editör
31.01.2024 - 16:30

İzlerken ekrana bağlayan ve her hafta o günün gelmesini iple çektiğimiz pek çok dizi var. Çoğunlukla 'aile' ortamını izlediğimiz dizilerde kimi zaman çocuklarına mükemmel bir bağla bağlanmış baba karakterleri izliyoruz. Çocuklarıyla hayranlık duyulacak bir ilişki kuran babaları sizler için derledik!

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1. Ramiz-Elveda Rumeli

1. Ramiz-Elveda Rumeli

Elveda Rumeli'nin tatlı sert babası Ramiz, beş kızına birden harika babalık yapıyordu. Onun eğlenceli hallerini özledik doğrusu.

2. Selim-Son Yaz

2. Selim-Son Yaz

Bambaşka bir izleyici kitlesine sahip Son Yaz dizisinde Selim ve Yağmur ilişkisi, hayranlarının gözünü fazlasıyla dolduruyordu.

3. Adnan- Aşk-ı Memnu

3. Adnan- Aşk-ı Memnu

Başına gelmeyen kalmasa da çocuklarına her daim gerekli özeni gösteren Adnan Ziyagil elbette bu listede olmayı hak eden isimlerden.

4. Fehmi-Seksenler

4. Fehmi-Seksenler

Rasim Öztekin'in canlandırdığı Fehmi karakteri çocuklarına sert görünse de dünyanın en iyi babalarından biriydi.

5. Poyraz-Poyraz Karayel

5. Poyraz-Poyraz Karayel

Poyraz Karayel dizisinin efsane karakteri Poyraz, babalık konusunda da oldukça başarılıydı. Oğluyla kurduğu ilişkiyi bambaşka boyuta taşıyan Poyraz, Sinan'ın başlardaki uzaklığını tamamen yok etmişti.

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6. Ilgaz-Yargı

6. Ilgaz-Yargı

Ilgaz, Mercan'dan ayrı kaldığı seneleri öyle hızlı kapattı ki ikili sanki hiç birbirlerinden uzak kalmamış gibi bağlandılar. Böyle ilgili ve düşünceli baba herkese nasip olsa keşke.

7. Cevdet-Vatanım Sensin

7. Cevdet-Vatanım Sensin

Cevdet'in ülkeyi düşman işgalinden kurtarmaya çalışırken kızlarını ihmal etmemesini unutmadık tabii ki! (Bazı öldüğünü düşündüğümüz kısımlar hariç)

8. Nusret-Ekmek Teknesi

8. Nusret-Ekmek Teknesi

Ekmek Teknesi'nin 5 kız babası Nusret'i gelmiş geçmiş en iyi babalardan biriydi.

9. Fiko-Süper Baba

9. Fiko-Süper Baba

90'lı yılların en efsane dizilerinden olan Süper Baba, ana karakteri Fiko'nun çocukları için yaşadıklarını konu alıyordu. E diziye de adını vermiş zaten, ne kadar süper olduğunu tartışmayalım isterseniz!

10. Tahsin-Avrupa Yakası

10. Tahsin-Avrupa Yakası

Gazanfer Özcan'ın canlandırdığı Tahsin karakteri çocuklarıyla mesafeli ama bir o kadar samimi bir ilişki kurmuştu. Çok özledik...

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11. Kuzey-Kuzey Yıldızı

11. Kuzey-Kuzey Yıldızı

Kızlarıyla kurduğu tatlı ilişki izleyicinin gönlünü kazanmaya yetmişti.

12. Fatih-Aşk Yeniden

12. Fatih-Aşk Yeniden

Fatih Şekercizade muhteşem bir sevgili ve eş olmanın yanı sıra muhteşem bir baba olmanın tüm özelliklerini de üzerinde barındırıyor tabii ki!

13. Eren-Yargı

13. Eren-Yargı

Eren Tuğçe'nin varlığından yıllar sonra haberdar olsa da, aradaki bağı o kadar güzel kurdu ki harika bir baba olunabileceğini herkese gösterdi.

14. Mustafa-Dilek Taşı

14. Mustafa-Dilek Taşı

Erken final yapan Dilek Taşı'nda Mustafa'nın Cemre uğruna göze almadığı şey kalmamıştı. Birbirlerine o kadar düşkünlerdi ki her zorluğun üstesinden gelmeyi başardılar.

15. Bonus: İskender-Leyla ile Mecnun

15. Bonus: İskender-Leyla ile Mecnun

Leyla ile Mecnun efsanesini atlayacak değildik 😅 İskender'in sadece Mecnun'a değil herkese babalık ettiğini düşünürsek ne kadar 'baba' bir karakter olduğunu da anlarız.

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