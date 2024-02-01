Sunucu Kendisinden 30 Yaş Büyük Evli Adama "Kocam" Lafını Duyunca Çıldırdı: "Şere*siz!"
Sunucu Kendisinden 30 Yaş Büyük Evli Adama "Kocam" Lafını Duyunca Çıldırdı: "Şere*siz!"
Beyaz TV'de yayınlanan 'Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var' programında şoke eden anlar yaşandı. Canlı yayına bağlanan bir kadın kendisinden 30 yaş büyük evli ve 5 çocuklu bir adama 'Kocam' dedi. Sunucu adeta çileden çıktı.
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Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan "Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var" programı her zamanki gibi ağzımızı açık bıraktı.
Programa bağlanan bir kadın yaşadığı ilişki yumağını normal bir durummuşcasına anlatınca sunucu çileden çıktı.
Yayına bağlanan kadın "Ben evli bir adamla birlikteyim" itirafında bulunarak, bir soru yöneltti.
33 yaşında olduğunu söyleyen kadın, kendisinden 30 yaş büyük, 64 yaşındaki sevgilisi hakkında konuştu.
Kadın adamın kendisine dini nikah kıydığını ve ev açtığını arada bir uğradığını da anlattı: "Evli olduğu için kendi evinde kalıyor. Arada bir yanıma geliyor."
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"Peki siz geçiminizi sağladığı için mi birliktesiniz?" diye sorulunca ise, "Hayır, ben eşimi seviyorum" diyen kadın, herkesi şoke etti.
Sunucu evli ve 5 çocuklu adama "Kocam" diyen kadına sert çıkıştı: “O başkasının kocası, sizin kocanız değil."
"Aşka sonsuz saygım var ama..." diyen Viral, "5 çocuklu adama bak! Şere*siz adam bu kadını nasıl kandırıyorsun?!" diye sordu.
İşte o anlar:
Kullanıcıların tepkileri şöyleydi👇🏻
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