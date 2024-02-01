Sunucu Kendisinden 30 Yaş Büyük Evli Adama "Kocam" Lafını Duyunca Çıldırdı: "Şere*siz!"

Beyaz TV'de yayınlanan 'Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var' programında şoke eden anlar yaşandı. Canlı yayına bağlanan bir kadın kendisinden 30 yaş büyük evli ve 5 çocuklu bir adama 'Kocam' dedi. Sunucu adeta çileden çıktı.