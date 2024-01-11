Nur Viral'in Ağzı Açık Kaldı: Canlı Yayında Kocasının Kendisini Aldattığını İfşa Eden Kadın Şoke Etti
Nur Viral'in Ağzı Açık Kaldı: Canlı Yayında Kocasının Kendisini Aldattığını İfşa Eden Kadın Şoke Etti
Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında şoke eden anlar yaşandı. Canlı yayına bağlanan bir kadının kocası hakkında anlattıkları Nur Viral'in ağzını bir karış açık bırakırken, bu anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında yine şaşkınlık verici anlar yaşandı.
Her gün başka bir formatla ekrana gelen programa konuk olan İletişim Uzmanı, Yazar ve Gazeteci Sevda Türküsev canlı yayına bağlanan izleyicilerin sorularını yanıtlarken, bir izleyici herkesi şoke eden şeyler anlattı.
Programa bağlanan iki çocuk annesi kadın kendisini aldatan kocasını ifşa ederken, bir de eşinin gayrimeşru çocuğu olduğunu açıklayınca Nur Viral'i ağzını açık kaldı.
''Ben 32 yaşında 2 çocuk annesiyim. İkinci evliliğimi yaptım. İkinci evliliğimde eşim sosyal medyadan tanıdığı kişilerle sürekli konuşuyor. Yani beni aldatıyor. "
Kocasını affettiğini fakat daha sonra aynı şeyleri tekrardan yaşadığını belirten kadına Türküsev, 'Eğer imkanın varsa hemen boşan bu adamdan. Bir şey olmaz. Niye uğraşıyorsunuz? Çocuk yapmadan boşan kardeşim. Rezil bir şey' derken, Nur Viral 'Küçük dilimizi yuttuk.' dedi.
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