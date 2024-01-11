Nur Viral'in Ağzı Açık Kaldı: Canlı Yayında Kocasının Kendisini Aldattığını İfşa Eden Kadın Şoke Etti

'İlk konuştuğu yakaladığım kişi eskiden birlikte olduğu kişi. Ondan gayrimeşru bir çocuğu var. Onu yakaladığımda sordum ve ismini söyledi kendisi anlattı bir kızı olduğunu. Genelde daha önce birlikte olduğu kadınlarla da konuşmaya devam ediyor ve ben bunları yakalıyorum.'