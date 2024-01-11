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Survivor'da Aleyna'nın Sercan'a Parkurdaki İnsanüstü Desteği Aralarındaki Aşk İddialarını Güçlendirdi!

Survivor'da Aleyna'nın Sercan'a Parkurdaki İnsanüstü Desteği Aralarındaki Aşk İddialarını Güçlendirdi!

survivor
themyscira - Misafir Editör
11.01.2024 - 18:49

Survivor denilince aklımıza yalnızca yarışmalar ve tartışmalar gelmiyor elbette. Aşklarıyla da meşhur olan Survivor'da yeni sezon başlayalı henüz çok kısa bir süre olmasına rağmen bomba bir aşk iddiası ortaya atıldı bile. Buyurun detaylara birlikte bakalım!

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Survivor All Star sezona mükemmel bir başlangıç yaptı. Daha ilk bölümden yarışmacılar arasındaki gerginlikler başladı.

Survivor All Star sezona mükemmel bir başlangıç yaptı. Daha ilk bölümden yarışmacılar arasındaki gerginlikler başladı.

Yayınlanmaya başladığından beri pek çok tartışma yaşansa da, tartışmaların en büyüğü (şimdilik) Ogeday ve Turabi arasında yaşandı.

Yayınlanmaya başladığından beri pek çok tartışma yaşansa da, tartışmaların en büyüğü (şimdilik) Ogeday ve Turabi arasında yaşandı.

Detayları burada bulabilirsiniz:

Neyse neyse, bırakalım tartışmaları kavgaları da biraz da aşk konuşalım.

Neyse neyse, bırakalım tartışmaları kavgaları da biraz da aşk konuşalım.

Biliyorsunuz Sercan 2020 yılında Nisa'dan hoşlanmış ancak duygularını ifade etmesinin ardından üzücü bir şekilde reddedilmişti. Yarışmadan bir süre sonra Nihan Yönel ile evlenen Sercan, geçtiğimiz yaz eşinden ayrılmıştı.

Biliyorsunuz Sercan 2020 yılında Nisa'dan hoşlanmış ancak duygularını ifade etmesinin ardından üzücü bir şekilde reddedilmişti. Yarışmadan bir süre sonra Nihan Yönel ile evlenen Sercan, geçtiğimiz yaz eşinden ayrılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de Turabi ile girdiği bir tartışma sırasında Turabi,"Sercan buraya evlilik programına gelmiş gibi" demişti.

Geçtiğimiz günlerde de Turabi ile girdiği bir tartışma sırasında Turabi,"Sercan buraya evlilik programına gelmiş gibi" demişti.
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Tabii seyirci ve biz şok! "Sebebi neydi ki?" diye düşünürken kokusu ortaya çıkmaya başladı.

Tabii seyirci ve biz şok! "Sebebi neydi ki?" diye düşünürken kokusu ortaya çıkmaya başladı.

Aleyna ve Sercan arasındaki yakınlaşma herkese "hayırdır inşallah" diye düşündürürken son bölümde Aleyna'nın, Sercan oyunu alabilsin diye insan üstü çaba harcaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

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