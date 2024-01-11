Survivor'da Aleyna'nın Sercan'a Parkurdaki İnsanüstü Desteği Aralarındaki Aşk İddialarını Güçlendirdi!

Survivor denilince aklımıza yalnızca yarışmalar ve tartışmalar gelmiyor elbette. Aşklarıyla da meşhur olan Survivor'da yeni sezon başlayalı henüz çok kısa bir süre olmasına rağmen bomba bir aşk iddiası ortaya atıldı bile. Buyurun detaylara birlikte bakalım!